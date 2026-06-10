「日経225先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万7541枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7541枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17541( 16715)
ソシエテジェネラル証券 13707( 12937)
バークレイズ証券 7707( 7707)
ゴールドマン証券 3100( 2430)
ビーオブエー証券 2336( 2328)
シティグループ証券 2301( 2301)
BNPパリバ証券 1929( 1826)
SBI証券 2843( 1567)
JPモルガン証券 3713( 1522)
モルガンMUFG証券 1784( 1354)
サスケハナ・ホンコン 1272( 1272)
松井証券 829( 829)
UBS証券 736( 732)
日産証券 730( 730)
HSBC証券 634( 634)
楽天証券 962( 580)
三菱UFJ証券 500( 500)
野村証券 453( 453)
マネックス証券 327( 327)
フィリップ証券 211( 211)
三菱UFJeスマート 48( 0)
SMBC日興証券 4( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 3510( 3510)
ABNクリアリン証券 4129( 3397)
ソシエテジェネラル証券 4025( 3293)
ゴールドマン証券 2713( 2149)
シティグループ証券 2094( 2094)
BNPパリバ証券 1581( 1581)
日産証券 1175( 1175)
JPモルガン証券 1005( 1005)
モルガンMUFG証券 1414( 984)
SBI証券 906( 810)
UBS証券 732( 732)
HSBC証券 593( 593)
野村証券 418( 418)
三菱UFJ証券 409( 409)
ビーオブエー証券 331( 331)
松井証券 257( 257)
ドイツ証券 152( 152)
楽天証券 225( 131)
みずほ証券 96( 96)
フィリップ証券 66( 66)
広田証券 66( 66)
三菱UFJeスマート 20( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17541( 16715)
ソシエテジェネラル証券 13707( 12937)
バークレイズ証券 7707( 7707)
ゴールドマン証券 3100( 2430)
ビーオブエー証券 2336( 2328)
シティグループ証券 2301( 2301)
BNPパリバ証券 1929( 1826)
SBI証券 2843( 1567)
JPモルガン証券 3713( 1522)
モルガンMUFG証券 1784( 1354)
サスケハナ・ホンコン 1272( 1272)
松井証券 829( 829)
UBS証券 736( 732)
日産証券 730( 730)
HSBC証券 634( 634)
楽天証券 962( 580)
三菱UFJ証券 500( 500)
野村証券 453( 453)
マネックス証券 327( 327)
フィリップ証券 211( 211)
三菱UFJeスマート 48( 0)
SMBC日興証券 4( 0)
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 3510( 3510)
ABNクリアリン証券 4129( 3397)
ソシエテジェネラル証券 4025( 3293)
ゴールドマン証券 2713( 2149)
シティグループ証券 2094( 2094)
BNPパリバ証券 1581( 1581)
日産証券 1175( 1175)
JPモルガン証券 1005( 1005)
モルガンMUFG証券 1414( 984)
SBI証券 906( 810)
UBS証券 732( 732)
HSBC証券 593( 593)
野村証券 418( 418)
三菱UFJ証券 409( 409)
ビーオブエー証券 331( 331)
松井証券 257( 257)
ドイツ証券 152( 152)
楽天証券 225( 131)
みずほ証券 96( 96)
フィリップ証券 66( 66)
広田証券 66( 66)
三菱UFJeスマート 20( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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