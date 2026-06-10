　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7541枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 17541(　 16715)
ソシエテジェネラル証券　　　 13707(　 12937)
バークレイズ証券　　　　　　　7707(　　7707)
ゴールドマン証券　　　　　　　3100(　　2430)
ビーオブエー証券　　　　　　　2336(　　2328)
シティグループ証券　　　　　　2301(　　2301)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1929(　　1826)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2843(　　1567)
JPモルガン証券　　　　　　　　3713(　　1522)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1784(　　1354)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1272(　　1272)
松井証券　　　　　　　　　　　 829(　　 829)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 736(　　 732)
日産証券　　　　　　　　　　　 730(　　 730)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 634(　　 634)
楽天証券　　　　　　　　　　　 962(　　 580)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 500(　　 500)
野村証券　　　　　　　　　　　 453(　　 453)
マネックス証券　　　　　　　　 327(　　 327)
フィリップ証券　　　　　　　　 211(　　 211)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　48(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 4(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　3510(　　3510)
ABNクリアリン証券　　 　　　　4129(　　3397)
ソシエテジェネラル証券　　　　4025(　　3293)
ゴールドマン証券　　　　　　　2713(　　2149)
シティグループ証券　　　　　　2094(　　2094)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1581(　　1581)
日産証券　　　　　　　　　　　1175(　　1175)
JPモルガン証券　　　　　　　　1005(　　1005)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1414(　　 984)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 906(　　 810)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 732(　　 732)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 593(　　 593)
野村証券　　　　　　　　　　　 418(　　 418)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 409(　　 409)
ビーオブエー証券　　　　　　　 331(　　 331)
松井証券　　　　　　　　　　　 257(　　 257)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 152(　　 152)
楽天証券　　　　　　　　　　　 225(　　 131)
みずほ証券　　　　　　　　　　　96(　　　96)
フィリップ証券　　　　　　　　　66(　　　66)
広田証券　　　　　　　　　　　　66(　　　66)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　　 0)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース