「日経225先物」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万7083枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月10日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7083枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27083( 25314)
ソシエテジェネラル証券 19514( 16300)
バークレイズ証券 16194( 16036)
モルガンMUFG証券 34600( 9374)
野村証券 40939( 8084)
ゴールドマン証券 16376( 7219)
BNPパリバ証券 9749( 6512)
JPモルガン証券 9009( 6325)
ビーオブエー証券 12671( 5323)
HSBC証券 5507( 3908)
みずほ証券 3597( 3176)
三菱UFJ証券 5021( 3068)
シティグループ証券 3195( 2946)
UBS証券 3120( 2918)
サスケハナ・ホンコン 2491( 2491)
SBI証券 2816( 2058)
ドイツ証券 1864( 1864)
松井証券 1244( 1244)
日産証券 1223( 1223)
SMBC日興証券 3047( 1025)
楽天証券 160( 0)
大和証券 135( 0)
三菱UFJeスマート 52( 0)
岡三証券 46( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13811( 12545)
バークレイズ証券 10175( 10175)
野村証券 42246( 8409)
ソシエテジェネラル証券 9050( 8270)
モルガンMUFG証券 33301( 8113)
ゴールドマン証券 15922( 6927)
BNPパリバ証券 7262( 5732)
ビーオブエー証券 12232( 5282)
JPモルガン証券 6068( 4968)
HSBC証券 4898( 3898)
シティグループ証券 3512( 3154)
みずほ証券 3048( 2962)
UBS証券 3366( 2782)
日産証券 2473( 2473)
三菱UFJ証券 2384( 2384)
ドイツ証券 2023( 2023)
SBI証券 2071( 1911)
SMBC日興証券 2791( 865)
大和証券 634( 614)
松井証券 166( 166)
楽天証券 160( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27083( 25314)
ソシエテジェネラル証券 19514( 16300)
バークレイズ証券 16194( 16036)
モルガンMUFG証券 34600( 9374)
野村証券 40939( 8084)
ゴールドマン証券 16376( 7219)
BNPパリバ証券 9749( 6512)
JPモルガン証券 9009( 6325)
ビーオブエー証券 12671( 5323)
HSBC証券 5507( 3908)
みずほ証券 3597( 3176)
三菱UFJ証券 5021( 3068)
シティグループ証券 3195( 2946)
UBS証券 3120( 2918)
サスケハナ・ホンコン 2491( 2491)
SBI証券 2816( 2058)
ドイツ証券 1864( 1864)
松井証券 1244( 1244)
日産証券 1223( 1223)
SMBC日興証券 3047( 1025)
楽天証券 160( 0)
大和証券 135( 0)
三菱UFJeスマート 52( 0)
岡三証券 46( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13811( 12545)
バークレイズ証券 10175( 10175)
野村証券 42246( 8409)
ソシエテジェネラル証券 9050( 8270)
モルガンMUFG証券 33301( 8113)
ゴールドマン証券 15922( 6927)
BNPパリバ証券 7262( 5732)
ビーオブエー証券 12232( 5282)
JPモルガン証券 6068( 4968)
HSBC証券 4898( 3898)
シティグループ証券 3512( 3154)
みずほ証券 3048( 2962)
UBS証券 3366( 2782)
日産証券 2473( 2473)
三菱UFJ証券 2384( 2384)
ドイツ証券 2023( 2023)
SBI証券 2071( 1911)
SMBC日興証券 2791( 865)
大和証券 634( 614)
松井証券 166( 166)
楽天証券 160( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース