ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、24歳の生え抜きジャレッド・ジョーンズ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、相手チームとの対戦成績などを掘り下げる。

■伏兵ヘンリーには警戒か

相手先発は、メジャー3年目のジョーンズ。2020年のドラフト2巡目全体44位でパイレーツに入団。24年にメジャーデビューを果たすも、昨季は右肘尺骨側靭帯（UCL）の手術を受けて全休。今季5月29日（同30日）にメジャーのマウンドへ復帰。4日（同5日）には、2年ぶりの白星を挙げている。

高回転のフォーシームが武器の剛腕だったが、戦列復帰後も球速は健在。早くも最速101.5マイル（約163.3キロ）を計測している。大谷はジョーンズと2024年に対戦し、通算3打数無安打。スライダーとフォーシームで2三振を喫している。

投手・大谷は、パイレーツ打線のヘンリー・デービス捕手に通算3打数3安打と相性が今ひとつ。2023年に1試合2本塁打を浴びている。今季11試合目のマウンドで、7勝目を挙げることができるか。防御率トップながら、規定投球回到達にはあと7イニングを要する。今季12号アーチで自身の投球を援護できるか。

■試合情報

ドジャースvs.パイレーツ

試合開始：日本時間6月10日（木）7時40分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3