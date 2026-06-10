亀梨和也、やる気満々で『突破ファイル』に参戦 「正解すると子供たちのヒーローに…」
俳優・亀梨和也が、11日放送の日本テレビ系バラエティ『THE 突破ファイル』（後7：00〜7：54）に出演。スタジオゲストとして登場し、クイズに挑戦する。「正解すると子供たちのヒーローになれる」とやる気満々の様子をみせるが、果たして見事突破することができるのか。
【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開
今回は、「海＆山から迫り来る脅威を防げSP」と題し、怪しい輸入業者を徹底調査する『突破税関』と、平和な街中に突如クマが出現する事件をテーマにした『草薙バイト』の2本立てで放送する。
『突破税関』は夏の特別編。日本に入ってくる貨物を調べるコンテナ検査センターを舞台に、木村昴率いる職員が、不正薬物の密輸を暴く。家具の脚を外し、じゅうたんを広げ、傘立てや時計を分解するなど隅々まで確認するが、不正薬物は見つからない。確実に何かは隠しているはずなのだが…。木村監視官が暴いた、大量密輸品の意外な隠し場所とは。
『草薙バイト』には、STU48・工藤理子が参戦。平和な街のホームセンターを舞台に、突如出現するクマと対峙する。宮下兼史鷹演じる店長は、店内にいたお客さんを静かに出口に誘導し、バックヤードからの扉にバリケードを設置。しかし、クマがバリケードを破壊し店内へ入ってきてしまう。興奮状態のクマをエサでおびき寄せる作戦も失敗に終わり、草薙航基たちはこの危機一髪の状態をどう打破するのか。
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今回は、「海＆山から迫り来る脅威を防げSP」と題し、怪しい輸入業者を徹底調査する『突破税関』と、平和な街中に突如クマが出現する事件をテーマにした『草薙バイト』の2本立てで放送する。
『草薙バイト』には、STU48・工藤理子が参戦。平和な街のホームセンターを舞台に、突如出現するクマと対峙する。宮下兼史鷹演じる店長は、店内にいたお客さんを静かに出口に誘導し、バックヤードからの扉にバリケードを設置。しかし、クマがバリケードを破壊し店内へ入ってきてしまう。興奮状態のクマをエサでおびき寄せる作戦も失敗に終わり、草薙航基たちはこの危機一髪の状態をどう打破するのか。