麒麟・川島明×timelesz・菊池風磨、3度目タッグ「シャカリキに落ち込むネタもあった」
お笑いコンビ・麒麟の川島明と8人組グループ・timeleszの菊池風磨がダブルMCを務める単発バラエティー『全力シャカリキ調査団』が、読売テレビ・日本テレビ系5エリアにて6、7月に放送されることが10日、発表された。
【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
ゲストに伊集院光、野々村友紀子、吉川愛を迎え、ウンチクが大好きなキャラクター「ウンチクん」の声として秋山竜次（ロバート）が登場する。放送は、関西エリア（読売テレビ）、福岡エリア（福岡放送）、北海道エリア（札幌テレビ）、東海エリア（中京テレビ）、関東エリア（日本テレビ）の5エリアで行われる。
番組では、SNSにも辞書にもどこにも載っていない疑問、珍問、難問をお題に、ウンチクん率いるシャカリキ調査団が答えを求めて全力で調査。ここでしか知ることができないとっておきのウンチクをたっぷり紹介するウンチクバラエティーショーとなっている。MCを務める川島＆菊池は、前身番組『別に知らんでええねんけど…』（24年6月27日放送）、『今すぐ調べてウンチクん』（25年9月2日放送）に続き、3度目のタッグとなる。
収録を終えたMCからのコメントも到着。川島が「上沼恵美子さんが愛する手土産、カレーの隠し味といった情報など、めっちゃうれしい情報はあった！ただ、シャカリキに落ち込むネタもあった」と語ると、菊池は「今まで当たり前だと思っていた昔話の情報にもメスが入ります!?」とコメントし、取り上げるネタの振り幅の広さを熱量たっぷりにアピールした。
「カレーの隠し味、結局どれが一番美味しい？」「中国人が選ぶ一番美味しい冷凍炒飯って何？」「ドラァグクイーンの使用率No.1のメイク落としって何？」など、あすからの生活にすぐ生かせるネタから、「昔話を現実の法律で裁いたら一番の重罪人は誰？」などクスリと笑えるネタまで、次々飛び出す新しいウンチクも見どころとなる。
同番組は、大阪エリア＆福岡エリアで28日午後3時から、東海エリア＆北海道エリアで7月11日午後1時30分から、関東エリアで7月12日午後3時から各エリアで順次放送される。
【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨
ゲストに伊集院光、野々村友紀子、吉川愛を迎え、ウンチクが大好きなキャラクター「ウンチクん」の声として秋山竜次（ロバート）が登場する。放送は、関西エリア（読売テレビ）、福岡エリア（福岡放送）、北海道エリア（札幌テレビ）、東海エリア（中京テレビ）、関東エリア（日本テレビ）の5エリアで行われる。
収録を終えたMCからのコメントも到着。川島が「上沼恵美子さんが愛する手土産、カレーの隠し味といった情報など、めっちゃうれしい情報はあった！ただ、シャカリキに落ち込むネタもあった」と語ると、菊池は「今まで当たり前だと思っていた昔話の情報にもメスが入ります!?」とコメントし、取り上げるネタの振り幅の広さを熱量たっぷりにアピールした。
「カレーの隠し味、結局どれが一番美味しい？」「中国人が選ぶ一番美味しい冷凍炒飯って何？」「ドラァグクイーンの使用率No.1のメイク落としって何？」など、あすからの生活にすぐ生かせるネタから、「昔話を現実の法律で裁いたら一番の重罪人は誰？」などクスリと笑えるネタまで、次々飛び出す新しいウンチクも見どころとなる。
同番組は、大阪エリア＆福岡エリアで28日午後3時から、東海エリア＆北海道エリアで7月11日午後1時30分から、関東エリアで7月12日午後3時から各エリアで順次放送される。