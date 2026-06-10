今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えしています。

直川貴博キャスター

「冠水した道路で、車の走行テストをしたときの様子を撮影した映像です。

例えば電気自動車、ハイブリッド車、ガソリン車。それぞれ水深30センチを時速30キロで走行した場合、3台とも何とか最後まで走りきったものの、ガソリン車の車内では、足元からわずかに浸水しているのが分かります。

続いて、水深60センチ、タイヤが隠れるくらいの深さを、時速40キロで走行した場合です。

ガソリン車では、進入後すぐにエンジンが停止してしまいました。車内にも少しずつ水が浸入、10分ほどで、水深と同じくらいまで浸水しました。

そして、また別の実験です。ドアを開けて脱出を試みる時が問題です。水没した状態だと、水圧により、通常のおよそ5倍もの力が必要となってしまうんです。桐谷さん。こうなると大変ですよね？」

桐谷美玲キャスター

「なかなか自分では（ドアを）開けられないかもしれませんね」

直川貴博キャスター

「そうなんです。仮に窓が開かない場合、窓を割ってから外に出る必要があります。

脱出用のハンマーを車内に常備しておくと最も良いのですが、なかった場合に役に立つのが、座席のヘッドレストです。

ただ窓に打ち付けるだけではガラスは割れないんですが、窓ガラスとドアの間にヘッドレストを押し込めば、テコの原理で割ることができるんです」

木原実・気象予報士

「私もよく車を運転しますが、道路が冠水していると、下になにがあるか分からないのでとても怖いのですが、特に夜間はますます見えにくくなるので怖いですよね」

直川貴博キャスター「防災のワンポイントとして、冠水した道路は改めて危険がはらんでいることをお忘れなく、心に留めてください」