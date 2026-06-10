Lienel、メジャーデビューシングル発売記念イベントの振替公演決定 25日に国際フォーラムで開催
6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienelが25日に東京・国際フォーラム ホールCにてメジャーデビューシングルの発売記念イベントの振替公演を開催することが決定した。
【動画】“メロ実践”の結末は!? Lienel「メロ・コレクション」ミュージックビデオ
Lienelは、スターダストプロモーションに所属するEBiDAN注目の6人組。3日に発売されたシングル「メロ・コレクション」でついにメジャーデビューを果たした。同日に、同シングルの発売を記念したスペシャルパフォーマンスイベントを国際フォーラム ホールCで開催予定だったが、台風による荒天のため公演が中止になっていた。
振替公演は25日に同会場にて開催される。3日に予定されていた開場時間とは異なり、開場は午後5時30分、開演は午後6時30分となる。
「メロ・コレクション」は、M!LK「イイじゃん」やAiScReam「愛▼スクリ〜ム！」（▼＝ハート）などを手がけたHayato Yamamotoが作詞、作曲、編曲を担当（作詞はTomoki Tamataniと共作）。「メロい」と思われたいのに気持ちが空回りしてしまうという不器用で等身大の恋心を描いたポップソングとなっている。
【動画】“メロ実践”の結末は!? Lienel「メロ・コレクション」ミュージックビデオ
Lienelは、スターダストプロモーションに所属するEBiDAN注目の6人組。3日に発売されたシングル「メロ・コレクション」でついにメジャーデビューを果たした。同日に、同シングルの発売を記念したスペシャルパフォーマンスイベントを国際フォーラム ホールCで開催予定だったが、台風による荒天のため公演が中止になっていた。
「メロ・コレクション」は、M!LK「イイじゃん」やAiScReam「愛▼スクリ〜ム！」（▼＝ハート）などを手がけたHayato Yamamotoが作詞、作曲、編曲を担当（作詞はTomoki Tamataniと共作）。「メロい」と思われたいのに気持ちが空回りしてしまうという不器用で等身大の恋心を描いたポップソングとなっている。