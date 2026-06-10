歌手で女優の小柳ルミ子（73）が10日放送の文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年、心療内科にかかったことを告白する場面があった。

コロナ禍など苦難を乗り越え、今年3月にはデビュー55周年記念CDも発売した小柳。パーソナリティーの大竹まことから「ちょっと心を痛めた時期がおありになった？」と振られた小柳は「そうなんです。去年のちょうど7月22日に、私が本当に保護して愛した愛犬ルルが急死して」と昨年、保護犬だった愛犬との別れがあったことを明かした。

一緒に過ごしたのは「4年10カ月」だったとしつつ「ドラマの撮影が終わって帰ったら、もう亡くなってたんです。もう私、本当に気がおかしくなりました」と吐露。「朝まで笑顔で送り出してくれた子が…。どんな問題があっても自分で解決してきたこの私が、初めて心療内科に通いました」と告白した。

大竹も「今までいろんな人生をご経験なさって、いろんな話題もありましたが」と驚き。小柳は「愛犬の急死で。もう本当に、私、本当に大変でしたから。ベランダからいつ飛び降りるとも。病んだんです、本当に」と追い詰められた状況を振り返った。

そんな中で「これはちょっとヤバいと思って。この私が心療内科に初めて通いました」と小柳。主治医には「小柳ルミ子さん、いっぱい泣きましょう。じっくりゆっくり悲しみましょう。それだけ愛して、家族だったんですから。2人は本当に愛し合ったんですから、悲しいのは当たり前です」と声をかけてもらったといい、「いい先生だったんです、本当に。先生のおかげで」と感謝した。

ファンから励ましの声を多く寄せられたブログも「コメントも読まないでください」とアドバイスされたといい、「ルミ子さんは歌い手である前に1人の人間なんですよ」を声をかけられ、「本当にいい先生に巡り合いました」と話した。

とはいえ、今年の1月には新たな愛犬、6代目ルルを迎え入れたといい、「私、初代、あのワンちゃんからずっと、歴代名前はルルなんです。私が生まれた時から、ルルっていう子がいて。犬がいなかったのは宝塚時代の時だけ。ずっとそばにワンちゃんがいるんです。犬は本当に、もうたくさんのことを教えてくれるし、たくさんの愛をくれる」と語った。