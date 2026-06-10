◇MLB ドジャース 12-3 パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)

ドジャースの大谷翔平選手が1安打2打点の活躍で勝利に貢献。指揮官もねぎらいの言葉を口にしました。

相手の先発は昨季サイ・ヤング賞のポール・スキーンズ投手でした。初回に2点を先制されますが、MLB屈指の剛腕相手にくらいつき、2回はカイル・タッカー選手の犠牲フライ、6回はマックス・マンシー選手のセカンド強襲のタイムリーで2点を奪います。

2-2の7回は、パイレーツのリリーフ陣に猛攻。ダルトン・ラッシング選手の安ヒットを皮切りに大谷翔平選手の打席で相手の暴投から勝ち越すと、なおもノーアウト2塁のチャンスで、大谷選手がショートの横を抜けるタイムリー二塁打を放ち、追加点。さらに続くアンディ・パヘス選手が15号2ランを放つと、打者一巡し、大谷選手は押し出し四球で2打点目。最後はフレディ・フリーマン選手の通算2500安打目となるタイムリーヒットで、一挙10得点の超ビッグイニングで試合を決めました。

ロバーツ監督は、大谷選手のタイムリーヒットについて、「流れを引き寄せてくれた大きなヒット。ショウヘイにとっていい夜だったね」と称賛。チームの勝利を喜びました。

これで大谷選手は3試合連続安打。6月7試合で29打数13安打の打率.448、1本塁打、6打点と好成績を維持しています。