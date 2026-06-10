強豪ひしめく日本のスケートボード界で、世界から注目を集める「天才」がいる。

熊本県の中学３年生、松本雪聖（いぶき）（１４）。２０２５年から世界大会を２戦連続で制して大ブレイク。「次の五輪は本気で目指す」という彼女に飛躍のきっかけを聞いた。（デジタル編集部 古和康行）

日本代表に名を連ねて

５月中旬、スケートボードの国内統括団体「ワールドスケートジャパン」は、６月１４〜２１日にイタリア・ローマで行われるワールドツアーのストリートに出場する日本代表選手を発表した。この大会は、２０２８年のロサンゼルス五輪の予選を兼ねており、そのリストには、東京五輪「金」の西矢椛（サンリオ）やパリ五輪「金」吉沢恋（ACT SB STORE）、「銀」の赤間凛音らが名を連ねる。そこに、松本雪聖の名前もある。

「ちょっと緊張してるかなって感じです」

この大会について聞いてみると、彼女はこんなふうに答えた。

母の沙織さんと一緒にオンライン取材に応じた彼女の言葉は、飾り気がない。中学３年生で、取材の直前に「三者面談があった」。先生とは「オリンピックに向けて頑張る」という話をしたけれど、高校受験は目前に迫っている。進路希望は「全日制の普通科高校」だけれど、成績以外に心配なことがある。「オリンピックの選考レースもあるし、Xゲームズは夏だけで３か所回らないといけない」。世界ランキング１位の彼女は今、せわしなく世界を戦っている。出席日数が気がかりだ。

世界で勝つことが「分かった」

「どういうことをすれば勝てるのかっていうのが分かった」

スケートボード女子ストリートは、日本勢が圧倒的に強い。東京、パリと五輪は２大会連続で日本勢が優勝しているし、世界大会も上位を日本勢が占めることが多い。

そんな中、松本は２０２５年に大ブレイクを果たした。この年１１月、福岡県北九州市で行われたワールドカップで優勝した。ハイライトは２位で迎えた決勝のベストトリック３本目。「キックフリップ・フロントサイドノーズグラインド」（板を裏表に回しながらジャンプし、前輪の金具を当てて滑る技）を見事に成功させた。「未完成で、（今も）どこで打ってもメイクできるとは限らない」というこの技を、世界大会の優勝がかかる場面で「他に（勝てる）技がなくて」選択し、きっちり決めた。

「この大会が転機になった」と本人も振り返るように、約３か月後の今年３月にブラジル・サンパウロで行われた世界選手権では、「誰もしない技だからこそ自分にできる」と、決勝のベストトリックで「キックフリップ・フロントサイド50-50」（板を裏表に回しながらジャンプし、前後輪の金具を当てて滑る技）という大技を決めて優勝した。この大会には、東京、パリ五輪で２大会連続表彰台に上がっているライッサ・レアウ（ブラジル）が出場していた。インスタグラムで８００万人以上のフォロワーを持つレアウはブラジルのスーパースター。その彼女の地元で、主役の座をさらった。

松本の何がそんなにすごいのか。

スケートボードの種目「ストリート」は、４５秒間自由にコースを滑る「ラン」と一つの技で競う「ベストトリック」の総合得点で順位が決まる。

松本は多いときには「１日７時間以上滑る」という膨大な練習量で培った体力とスピードで、「ラン」で得点を重ねていた。一方で、技術は粗削りな部分があり、一発の完成度を競う「ベストトリック」で勝ちきれないことが（→逆転される、とか、順位を落とす、などが良いかと）多かった。しかし、「大会ごとの感覚をつかめるようになったし、技のバリエーションが増えた」ことで独創性のあるトリックで高得点をマークするようになり、飛躍につながった。

大けがにも「次頑張ればいいか」

今年３月末、日本オープン直前の練習中に着地を失敗。左ひざのじん帯を部分断裂する大けがを負った。それでも「無理せず、次頑張ればいいかなと思った」とマイペースを崩さない。堀米雄斗（三井住友DSアセットマネジメント）や吉沢らトップ選手が出場したこの大会を見て、「みんなレベルが上がっているから自分も頑張らないと。先輩たちにも食らいついていきたい」と悲壮感は皆無だ。

けが明けのトレーニングでは、「じん帯は元に戻らないから筋肉を強化する。瞬発系の筋力を鍛えられるようにしている」そうだ。さらに、ボードに乗ったままジャンプする超基本技「オーリー」を２時間続けて練習するなど、「スポ根」のトレーニングで地力を底上げする。嫌にならないのか？と聞いてみても、「めちゃくちゃ飽きるけれど、そういう時はサッカーボールを持ってきて壁打ちしています」と屈託ない。

それもこれも、全て五輪のためだ。「本気で狙いに行く」というロス五輪。彼女が金メダルを取れば、女子ストリートは日本勢３連覇になる。ちなみに、東京を制した西矢は13歳、パリ「金」の吉沢は14歳だった。16歳で迎える松本が栄冠を手にしても、早すぎることは全くない。

まずは、２８年ロス五輪予選の初戦となる６月のワールドツアー・ローマ大会。「調整が間に合うかはぎりぎり」で「ちょっと緊張している」という。でも、きっぱりと言った。「ここで勝って、3回連続で世界大会を優勝したい。ローマで試合するのは３回目。苦手なコースだけれど、そこを克服して勝ちたい」。一つずつハードルを乗り越えて、天才は夢の舞台へと進む。