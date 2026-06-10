フリーアナウンサー大島由香里（42）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、住宅をめぐる究極の二択について見解を語った。

番組では、駅から徒歩3分だが極狭なペンシルハウスか、徒歩15分で坂はあるが庭付きの2階建て住宅かという悩みに対する意見をまとめた記事を紹介した。

見解を聞かれた大島は、「圧倒的ペンシル一択です」と断言した。「広い家なんて、掃除も大変だし、維持費も大変だし、電気代、ガス代もめちゃめちゃかかる。庭も…だってね、自分でやらなきゃいけない」。広い家で生じる家事や出費を懸念した。

また「それで言ったら今、ペンシルハウスで、駅から徒歩15分みたいなところに住んでいるから」と、現在の住環境にも言及。「駅から徒歩3分だったら全然、狭い方が（いい）。行き来もしやすいし、掃除もしやすいし、いいかなと思っちゃう」と話していた。

かつては神奈川・平塚の豪邸に住んでいただけに、ダブルMCの垣花正は「子供のころに凄く広い家に住んじゃっていますからね。お金持ちで」と推測していた。

タレント小原ブラスから「ダイエットになる。健康によい」と、徒歩15分のメリットを指摘されたが、大島は「めんどくさいですよ…雨の日とか」と表情をゆがめていた。