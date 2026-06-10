30年ぶりの開催となる「大相撲パリ公演」のため力士らが現地入りしました。熱烈な相撲ファンが駆けつけました。

【映像】手を振り出迎えるヨーロッパの相撲ファン

神志那諒リポ「およそ14時間のフライトを経て、力士らが、パリ近郊の空港に到着しました。

（横綱）豊昇龍関の姿も見えます」

1995年以来、およそ30年ぶりに開催される大相撲パリ公演のため、9日、日本相撲協会の八角理事長や横綱・豊昇龍関ら一行が現地入りしました。

空港には、ヨーロッパ中から集まった相撲ファンの姿がありました。

パリでアマチュア相撲歴5年 エデンさん「力士を目の前にするとやはり力強さを感じるし、力強いエネルギーを放っているのがわかる。相撲のどういうところが好きなのかを改めて思い出させてくれる」

相撲ファンのフランス人 クリスティアンさん「（力士は）技術、バランス、パワー、敏捷性、柔軟性、すべてがすごい。そうしたすべてに惹かれるし、勝負がまったく読めないのも魅力だ」

ドイツ人のマンフレートさんは、相撲ファン歴28年。力士を一目見ようと、ドイツから駆けつけました。

相撲ファン歴28年 マンフレートさん「相撲が大好き、28年間相撲を観ている」「まげ、ちゃんこ、呼出、行司、呼び上げ。全部大好き！雰囲気がすばらしい」

力士とコミュニケーションを取るために日本語の勉強を続けているそうです。

相撲ファン歴28年 マンフレートさん「毎年（日本に）相撲を見に行っている。名古屋場所、九州場所、大阪場所。相撲の世界で、たくさん友達できた」

大相撲パリ公演は、13日から2日間の日程で開催されます。（ANNニュース）