モデルで女優の山下リオ(33)が9日、自身のインスタグラムを更新。船舶免許1級を取得していたことを明かした。



【写真】まるで宣材資料！さすが女優の一枚が「美しい」と反響

「船舶免許1級を取得(もう半年ぐらい前だけど)(ついでに水上バイクも)」と報告して免許証の画像を公開。資格の欄には、小型船舶免許では最上位となる「一級」と水上バイクを操縦できる「特殊」の2つが認められている。



SNSではダイビング動画や滝に打たれる姿などアクティブな“水系”投稿を公開し、バラエティー番組の大漁旗アートコンテストで優勝するなど海との縁も強い山下。「大好きだった祖父は漁師で、数々のぶっ飛び伝説を残しているイカしたじぃちゃんでした。私はそんなおじぃの血を色濃く受け継いでいる気がする。笑 祖父が残した船を修理して、いつか徳島の港から出航したいんじゃー」と、今回の免許取得にもつながった故郷・徳島の海と祖父への思いをつづり、「というわけで、この夏は船長として海に出るのが目標でもある。海賊の役も待ってます」と結んだ。



外洋も航行できる免許取得に、ファンからは「すごい!!おめでとうございます!!」「多才過ぎます」といった称賛の声のほか、「美しいひとは証明写真も美しい」「免許の写真なのに可愛い」「顔写真の破壊力が半端ない」など、整った顔立ちの免許証写真も反響を呼んでいる。



山下は2007年、「三井のリハウス」CMの12代目リハウスガールで注目を集め、モデル・女優としてドラマや映画、ファッション雑誌などで活躍。姉は女優の大塚千弘、義兄にあたる大塚の夫は俳優の鈴木浩介。



（よろず～ニュース編集部）