女優・辺見えみりが9日、自身のインスタグラムを更新。箱根で撮影したショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】20代の声も納得 めっちゃキレイな足にうっとり

辺見は「ちょっと前の箱根」と題し、ゴルフ場で自らカートを運転している姿を投稿した。キャップをかぶって前を見つめ、ハンドルを握る表情は超真剣。ニーハイソックスとミニ丈の間からは白美肌の脚が飛び込んでくる。バンカーに転がるボールなどの写真も公開し、「残念なバンカーして笑」と続けた。



さらにスポーティーな装いや目の前に雄大な自然が広がる部屋からのショット、夕暮れを見つめる幻想的なシーン、彫刻の森美術館での日傘をさした紫外線対策スタイルのデニムコーデのカットなども披露。「素敵なホテルに泊まって ピカソって多才だな～と改めて思った時間」と結んだ。



ファンからは「肌白く保たれていて羨ましい」「足がめっちゃキレイ」「綺麗なお御足にうっとり」「ゴルフウェア可愛いです」「20代に見える」といったコメントも。「一緒にラウンドしたいなぁ」「旅館知りたいです！」などの声も寄せられていた。



3月20日に娘が小学校を卒業したことを報告している辺見。5月22日には「娘と京都デート♡」と記し、旅行の様子を伝えている。さらに同月24日には「これ好きな写真だった」とスマホを構えながらくつろぐ2ショットを披露し、仲良し母娘の美しいショットが話題になっていた。



辺見は1976年生まれ、東京都出身。2006年に13歳差のお笑い芸人・木村祐一と結婚し、08年に離婚。11年に俳優・松田賢二と結婚し、13年に娘が誕生している。松田とは18年に離婚を発表し、その後はシングルマザーとして娘を育てている。父は22年に亡くなった俳優で歌手の西郷輝彦さん、母は歌手・辺見マリ。2人は1972年に結婚し、81年に離婚している。



（よろず～ニュース編集部）