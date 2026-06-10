◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１０日、栗東トレセン

貫禄がにじみ出ていた。史上初の古馬Ｇ１春３冠に挑むクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、朝日を浴びながら栗東・ＣＷコースに入場した。最終追いも大阪杯、天皇賞・春でも調教を担当した団野大成騎手（レースは北村友一騎手）が騎乗。馬場へ踏み出す一歩目も柔軟に、素早く反応した。

毛づやもピカピカな同馬は、グロリアラウス（５歳オープン）を内から５馬身追走すると、直線で余力たっぷりに併走へ持ち込んだ。終始、追う形だったが、ゴール手前で加速。６ハロン８２秒６―１１秒２で並びかけるようにフィニッシュした。団野騎手は「今日の追い切りで仕上がってきたかな。着実に良くなっています」と好感触だった。

高速馬場の大阪杯を制し、天皇賞・春は小雨が降る中、未経験の３２００メートルというタフな条件を勝ち切って見せた。能力を疑う余地は無いが、中間は短期放牧を挟み、１週前には「緩んじゃったかな。思ったより（状態が）上がってこない」と、斉藤崇調教師のトーンが下がったのも事実だ。

それでも「（馬場に）下ろしてから向正面まで入る雰囲気は、先週の水曜、日曜日よりも断然良くなっていました。ようやくこれで走れるところまでは来たかなと感じます」と、残り３日で状態を上げてきた。

宝塚記念担当としてクロワデュノールを見続けてきたが、１週前と比較してもスラッと見せていた天皇賞・春に近づいてきた印象で、団野騎手の「いつも当週には自分で仕上げてきてくれています」という話も納得だ。３冠への最終関門はさらに強力なライバルがそろったが、歴史に名を刻む準備は出来ている。（松ケ下 純平）