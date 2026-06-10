女優の森迫永依と俳優・前田公輝が７月６日スタートの日本テレビ系月曜プラチナイト枠「ドラマＤＥＥＰ」で放送される「もう１度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」（月曜・深夜０時２４分、第１話は深夜０時３４分）にＷ主演することが１０日、分かった。

今年４月から月曜に引越してさらにパワーアップした「ドラマＤＥＥＰ」枠。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマに「夫婦が壊れるとき」、「いきなり婚」、「完全不倫」など話題作を連発してきた。

７・６スタートの終わった夫婦の始め方、裏切りから始まる夫婦の物語をテーマにした「もう１度夫婦になりますか？」は家庭に入り、幸せな結婚生活を過ごしていた妻・愛子。しかし一流企業に勤める夫・誠一の不倫に気づいてしまう。戻ってくると信じて耐え続けていた夫婦生活だが、不倫という裏切り以上の衝撃の「ある真実」が…という物語。

妊娠した愛子は一人で産んで育てることを決意し、自分と子供の幸せだけを考え、動き出す。私はもう１度自分らしさを取り戻してこの子と一緒に前を向きたい―。一方、自らの愚かさと愛子への愛の深さに気づいた誠一はやり直しを願い、奮闘していく。俺はもう１度愛子と向き合いたい。できることなら支えていきたい―。自分の気持ちに素直になった夫婦が再び動き出すというストーリーで、Ｗ主演を飾る森迫は子役として幼少期から活躍し、キャリアを積んできた若手実力派。０６年の実写版「ちびまる子ちゃん」（フジテレビ）で主役のまる子を演じ注目を集め、近年では、「アンサンブル」（日本テレビ）、「山田轟法律事務所」（ＮＨＫ）など話題作に出演。２５年度ＮＨＫラジオ「中学生の基礎英語レベル１」で自身の英語力を生かし、オリジナルストーリーの主人公を担当するなど、幅広く活躍を続けている森迫は今回、日本テレビドラマ初主演となる。

笹嶋誠一役を演じる前田は「ドラマＤＥＥＰ」枠２度目の主演を務める実力派。「完全不倫 ―隠す美学、暴く覚悟―」（日本テレビ）「おいしい離婚届けます」（中京テレビ・日本テレビ）の２クール連続での主演で話題を集め、「多すぎる恋と殺人」（日本テレビ）にも出演するなど、映画・ＴＶ・舞台の数々の話題作に出演し続けている。

◆登場人物紹介

▽笹嶋愛子（ささじまあいこ）＝森迫永依 「普通に幸せな結婚生活を送りたい」と願い、初めて愛した夫と結婚し専業主婦となった。離婚後、子供を産んでからは自分の芯を持った考えのもと行動していく。

▽笹嶋誠一（ささじませいいち）＝前田公輝 表向きは優しく誠実で仕事もできるが、家庭内では愛子を利用していた夫。

愛人の存在がバレ、自分がしてきたことを反省し、やり直す努力をしていく。

◆森迫永依に聞く

―このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」は？

「原作の漫画を以前から読んでいたので、実写化のお話を聞いた時はとても驚きました。同時に、その作品で主人公を演じさせていただけることが本当にうれしかったです。脚本を読ませていただく中で、それぞれの登場人物が抱える葛藤や悩み、そして成長していく姿に深く共感しました。多様な愛や家族の形が丁寧に描かれていて、多くの方の心に届く作品になるのではないかと感じました」

―主人公・笹嶋愛子役への思い、印象は？

「愛子はとても芯が強く、自分の信念をしっかりと持っている女性だと思います。困難な状況に直面しても前を向き続ける姿には、私自身も憧れを感じました。そんな愛子の強さだけでなく、迷いや葛藤も丁寧に表現しながら視聴者の皆さまに愛していただける魅力的な人物として演じたいと思いました」

―楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージを―

「このドラマでは、多様な愛の形や家族の在り方を通して、人と人との絆を描いています。誰もが人生の中で悩みや迷いを抱える瞬間があると思います。そんな時に、この作品が少しでも誰かの背中を押したり、心に寄り添ったりする存在になれたらうれしいです。それぞれの登場人物の選択や生き方を、ぜひ見届けていただけたらと思います」

◆前田公輝に聞く

―このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」は？

「大庭プロデューサーや森迫さんをはじめ、ドラマ作りへの熱い愛を持ったキャスト・スタッフの皆さんと一緒に今作を作れること、とてもうれしく思っています。第１話の壮大な裏切りから始まる本作ですが、単なる善悪の判断だけではなく、人がどのように過去と向き合い、成長し、変わっていけるのかを描く人間ドラマだと感じました。『あの頃のあの人こそ、本当の姿だったのだろうか』『過去を背負いながら償い、呪縛から解き放たれて、心底生まれ変わることはできるのか』。単なる裏切りや勝ち負けの物語ではなく、人間の多面性や未熟さ、そしてそこから再起していく姿に強くひかれました」

―主人公・笹嶋誠一役への思い、印象は？

「本当に、どうしようもない男です（笑）。自分の弱さや愛人への執着によって何度も過ちを繰り返してしまっている人物なのですが、その中で彼なりに過去と向き合い、不器用ながら前に進もうともがいています。正直、共感できない部分が多いキャラクターですし、ここまで身勝手で不器用な男を演じさせていただく機会はこれまでありませんでしたが、彼の醜さも含めて、人間らしさ、その愛おしさまで感じていただけるよう、皆さんのお力もお借りしながら果敢に挑戦していきたいと思っています」

―楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージを―

「前半は驚くような真実や衝撃的な展開が続きますが、この作品はその先にある『人間の成長』や『再生』を描いた物語でもあります。人は環境や身近に関わる人、過去によって、気づかないうちに価値観が大きく変わってしまうことがあります。それでも自分らしさや見過ごしてしまっていた本当に大切な愛に、もう一度向き合うことはできるはずです。一度は壊れてしまった関係の中で、彼らがどんな選択をしていくのか、希望や勇気を感じていただきながら、“終わった夫婦の始め方”をぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです」