女優でアーティストの松田ゆう姫が１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。著名人のＳＮＳへの投稿が思わぬ反響を呼ぶケースについて私見を述べた。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮ」ランキングのコーナーでは、モデルでタレントの藤田ニコルが第１子のお宮参り写真をＳＮＳで公開したところ、一部、「病気で子供を産めない人の気持ちを考えたことがあるか」という趣旨のコメントが投稿され、議論を呼んでいるという記事を紹介した。

作家の乙武洋匡氏が「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？ ……っていう世界線にしたいのか」とつづるなど著名人も巻き込んだ話題となっている今回の件について、松田は「人間ですから、他人の幸せを素直に喜べない時もあるっちゃあるじゃないですか？」と、まず問いかけ。

藤田の投稿について「この一瞬を見たら確かに絶頂なんだけど、この間１０か月間、おなかの中でホルモンバランスとかと戦って、やっと生まれたみたいな…。ここだけじゃなくて、これからも人生を歩んでいくわけで、それがめちゃくちゃ大変なわけじゃないですか」と話すと「ここだけを切り取って言うのも、もうちょっと考えたら言わないだろうなと思うけど」と続けた。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーも「背景にある大変さをもうちょっと想像したらってことですね」と同調していた。