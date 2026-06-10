７季ぶりの日本一に輝いた神戸が１０日、神戸市内のチーム施設で総括会見を行い、今季限りで退団するニュージーランド（ＮＺ）代表コンビのＮＯ８アーディ・サべアとＣＴＢアントン・レイナートブラウンが出席した。７日のプレーオフ（ＰＯ）決勝で同３位の東京ベイを２２―１３で下し、リーグワン初優勝。シーズンを通して大きく貢献した２人は「スティーラーズの旅路がもっといいところにいけばうれしい」と戦友たちのさらなる躍進を願った。

２０２３―２４シーズンと合わせて神戸で２季目を過ごしたサベアは「神戸、そして日本という土地でたくさんの人々に恵まれて素晴らしい時間を過ごすことができた」と感謝。さらに「日本という文化に恋に落ちるような感覚を覚えた」とジャパンカルチャーを絶賛。ラグビーの面だけでなく、私生活も充実した様子を語った。

今季初めてリーグワンで戦ったレイナートブラウンは「またいずれ戻ってこれたらと思う。戻ってくる機会が待ちきれない」と２０２７―２８シーズン以降の“日本復帰”に意欲を見せた。

海外チームでプレーする選手は、ＮＺ代表資格を持てないというＮＺ協会独自の規定がある。２７年にオーストラリアで開催されるＷ杯出場を目指し、母国へ戻る両レジェンドは「仲間と対戦できる機会があればぜひしたい、楽しみだ」と国際舞台で元同僚たちと対戦することを心待ちにした。