都立高校である城東卒業後に米球界へ挑戦し、ウィチタ州立大でプレーしていた左腕の林平太郎投手（２２）が１０日、プロ野球ファーム中地区・ハヤテベンチャーズ静岡の入団テストを受けたことが分かった。この日、ちゅ〜るスタジアム清水で行われた中日戦後、非公開でテストが行われ、首脳陣が見守る中、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で打者数人相手に投球。合否は後日、本人に伝えられる。

林は５月に同州立大を卒業し、ＮＰＢ、社会人野球など日本球界でのプレーを目指して同月末に帰国。都内を中心に調整を進めていた。

城東では１年秋からエースを務めた。２０２０年の２年時にコロナ禍で行われた東東京の代替大会では準々決勝で関東第一に敗れたものの、８強入りにけん引。卒業後は複数の米大学でプレーし、今季は３月下旬に首脳陣の提案で上手投げから横手投げに挑戦。転向後は救援で１９試合に登板して１５試合が無失点と飛躍的に投球内容が向上し、自己最速１４４キロも計測した。

希少な左横手から繰り出すスライダーとツーシームが武器。サイドスローの経験が浅いだけにまだまだ伸びしろも十分だ。今秋のドラフト指名の可能性もある“逆輸入左腕”の結果に注目が集まる。