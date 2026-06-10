ステージは待つものじゃない。勝ち取るものだ。

実にいい言葉だ。令和アイドルの新たな戦国時代の幕開けですよ！

2026年6月27日・28日に横浜赤レンガパークで開催される大型アイドルフェス「HERO SONIC 2026」が、メインステージ出演権を懸けた特別企画を発表した。

今回実施されるのは、アイドルたちが自ら「なぜ自分たちがHERO SONICのメインステージに立つべきなのか」をX（旧Twitter）でプレゼンする参加型企画。選ばれた2組には、6月28日のメインステージ出演権が贈られる。

審査員を務めるのは、なんとHERO SONIC 2026総合プロデューサーのひろゆき氏。

「フォロワー数とか実績だけなら普通のオーディションでいいんですよね。せっかくなので、『なんで自分たちが出るべきなのか』を論理的に説明できる人たちを見てみたいです。」

とコメント。ひろゆき氏を納得させられれば誰にでもチャンスがあるのだ。アイドル業界のしきたりなどに興味がないひろゆき氏だからこそフラットな企画ではなかろうか。

この企画で問われるのは、単純な人気や知名度ではない。

熱い思いで積み重ねたライブ、ファンへの想い、グループの将来性、アイドル業界への貢献など、自分たちがHERO SONICのステージに立つべき理由を自由な形で発信できる。イベント側としては審査基準は「説得力」「独自性」「話題性」「熱意」「HERO SONICとの親和性」の5項目。投稿のインプレッション数だけで結果が決まるわけではないという。

優勝特典はメインステージ出演

選出されるのは2組。

優勝グループには、2026年6月28日（日）の「HERO SONIC 2026」メインステージ出演権が贈られる。出演時間は15分を予定している。 ▼参加方法

グループ公式X、またはメンバー個人のXアカウントから、指定ハッシュタグを付けて投稿することで参加できる。 ▼ハッシュタグ

#オイラとヒロソニ ▼投稿テーマ＿

「私がヒロソニのステージに立つのがふさわしい理由」

140文字の文章だけでなく、画像や動画など投稿形式は自由。アイドルとしての熱量や未来への覚悟を、自らの言葉で表現することが求められる。 ▼応募資格

・アイドルであること

・Xアカウントを保有していること

・2026年6月28日（日）のHERO SONIC 2026へ出演可能であること

・感情的にならず企画を楽しめること ▼開催期間

2026年6月10日（水）18:00 〜 6月17日（水）23:59 ▼結果発表

2026年6月19日（金）18:00予定

「なぜ自分たちがこのステージに立つべきなのか」多様な時代だからこそ、自分自身に問いかけ直してみるのも良い。

アイドルたちが自らの言葉で未来を語り、メインステージへの切符をつかみにいく。今回の企画は、人気投票でもオーディションでもない、HERO SONICならではの挑戦となりそうだ。

アイドルたちは、みな平等に努力をしている。毎日のレッスン、ライブ、SNS更新、ファンとの交流。その積み重ねの先に、それぞれの夢や目標がある。

だからこそ、本来ならば流した汗の分だけ平等にチャンスが巡ってほしい。

しかし現実はそう簡単ではない。

現在、日本には3,000〜4,000組ものアイドルグループが存在し、活動するアイドルは8,000人を超えるとも言われている。

その中で、新しいファンや関係者の目に留まる機会は決して多くない。

近年ではTikTokやYouTube ShortsなどのSNSをきっかけに注目を集めるケースも増えたが、それもほんの一握りだ。

だからこそ、昔からアイドルシーンにはひとつの言葉がある。

「フェスで見つかる」

目当てではなかったグループのライブを偶然観て心を動かされる。

名前も知らなかったアイドルのステージに足を止める。

そして、その日をきっかけに人生が変わるような出会いが生まれる。

フェスには、そんな力がある。

自分自身も10年以上アイドルシーンの撮影を続けてきたが、後に大きなステージへ進むグループとの出会いは、決して完成された状態ばかりではなかった。

活動歴が浅いグループ。

まだ代表曲を持っていないグループ。

パフォーマンスも決して完成形とは言えないグループ。

それでも、ステージに立つ理由があり、夢があり、誰にも負けない情熱があった。

そして、その情熱に心を動かされたファンがいた。

日本のアイドル文化の面白さは、完成されたものを消費するだけではない。

むしろ、未完成だからこそ応援したくなる。

成長していく過程を見守り、ファンも一緒になって物語を作り上げていく。

そんな文化が確かに存在している。

今回の企画は、まさにその原点に近い。

フォロワー数や知名度だけでは測れない熱量。

数字には表れない覚悟。

まだ多くの人に知られていない可能性。

それらを自らの言葉で語り、新たなステージへの扉を開いてほしい。

次に“フェスで見つかる”あなたの第一歩を楽しみしている。

ステージは待つものじゃない。勝ち取るものだ。

おじさん熱く語りすぎちゃった！テヘ☆(・ω<)

(執筆者: 周二郎)