日本ラグビー協会は１０日、都内で会見を開き、１３日から宮崎市で行われる男子日本代表合宿の参加選手を発表した。日本代表は２７日にＪＡＰＡＮ ＸＶ（ジャパン・フィフティーン）として「リポビタンＤチャレンジカップ」でマオリ・オールブラックス戦（パロマ瑞穂スタジアム）を行い、今年から新たに開催される国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」では、７月４日にイタリア戦（秩父宮）を迎える。

日本代表には、Ｗ杯４大会連続出場で９２キャップを持つＢＬ東京のＮＯ８リーチ・マイケルや、フランス１部のトゥールーズでプレーするＳＨ斎藤直人らが選出された。会見に臨んだ日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは、この夏の主将については「彼（リーチ）もチームをサポートする部分は間違いなくあるが、一旦は、ワーナー（ディアンズ）がかなり有力候補」と、明かした。昨秋のテストマッチでも主将を担い、今季は南半球最高峰のスーパーラグビー・パシフィックのハリケーンズでプレーする２４歳のロック。指揮官は「昨シーズンのワーナーの、キャプテンとしの成長ぶりに感心している」と、期待を寄せた。

２３年Ｗ杯代表にも選出されたディアンズ。リーグでは、ハリケーンズのレギュラーシーズン（ＲＳ）首位通過に貢献し、今月５日に行われたプレーオフ１回戦では、２トライを挙げる活躍を見せた。ジョーンズＨＣも「直近６試合で、彼は本当に素晴らしいパフォーマンスをしている」と絶賛。「ハリケーンズで得ている経験は、必ずキャプテンシーのところでも発揮されると思っている」と、主将任命に太鼓判を押した。