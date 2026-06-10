2019年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術を実施。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが6月8日、自身のブログを更新。痛みに悩まされていた腰の状態について綴りました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】腰の鍼治療「腰の方は順調に良くなっています」「私の身体に合っていたのが、まさかの鍼とは…」





堀さんは「今日は久しぶりの鍼治療。腰の方は順調に良くなっています。」と投稿。「気温の差はまだ怖いけど。でも、今のままの状態を維持したいです。」と、腰の状態が良いことを明かしました。









堀さんは腰痛の状態について「鍼治療を受けてから、マッサージなどに行く機会が、本当に減りました。」と綴ります。そして「私の身体に合っていたのが、まさかの鍼とは… もちろん、鍼灸治療院の先生のお力があってこそ！なんですけどね」と締めくくりました。









堀さんは3月の投稿で「今年に入ってすぐから、ずっと激痛に悩まされていて、いよいよ手術も覚悟していたのですけど。」と投稿。上野の路上で腰の激痛に襲われたところ、たまたま目の前に鍼灸治療院があったことを明かし、「ネットで調べたら評価も高い。」「藁にもすがる思いで入りました。」と、腰の鍼治療を始めたことを記していました。



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