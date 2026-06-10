ある日、パパから送られてきたわんちゃんたちの動画に違和感を覚えたママ。そこで、ママとパパへの対応の違いを見比べてみたところ、まさかの結果に。

なぜかパパにだけ塩対応なわんちゃんたちの光景には、「何度見ても笑ってしまいます」「我が家を見ているようｗ」と、笑いが巻き起こることに。投稿は74万再生を超える反響を呼んでいます。

【動画：犬たちの『ママとパパへの対応の差』を見比べてみた結果…想像以上の『態度の違い』】

パパから送られてきた動画に違和感を覚えるママ

Instagramアカウント『エマハル』に、わんちゃんたちのママとパパへの対応の違いをまとめた光景が投稿され、反響を呼んでいます。ことの発端は、ある日ママのスマホにパパから一件の動画が送られてきたこと。

その動画には、ビションフリーゼのエマくんとポメラニアンのハルくんのお留守番の様子が映されていたのですが…その光景は、ママが知るいつものふたりとは違っていました。

いつもママがお家に帰ってきた時には、まるでダンスをするかのように立ち上がり、大喜びで歓迎してくれるエマくんとハルくん。しかし、パパから送られてきた動画のふたりは…自分のベッドから動くそぶりも見せず、ただ遠くからパパを見つめるだけのふたりの姿が映っていたのでした。

そんなエマくんとハルくんの見たこともない姿を目の当たりにしたママは、エマくんとハルくんがママとパパへ接する時の様子の違いを見比べてみることにしたのでした。

散歩ですれ違った時の反応は…

まず検証したのは、散歩ですれ違った時のふたりの様子。ママと散歩で鉢合わせたふたりは、ママの方を見つめてじっと立ち止まっていたそう。エマくんは嬉しさが抑えきれないのか、立ち上がって「おいで」をするように前足を動かしていたといいます。

そして次に、パパと鉢合わせた時の様子。その光景を覗いて見たところ…なんと、ふたりはパパと目が合うと、とっさに視線を外して散歩を再開！やはり、ママとパパへの対応には明らかな差があるようです。

まるで隠れるように消えていく後ろ姿に涙（笑）

その後も、お家でのふたりの様子を見てみたところ、ママの時は子ガモのようにくっついて歩いていたふたりが、パパの番になると完全な塩対応を見せていたとのこと。

極めつけは、パパがお家に帰ってくると、まるでタイミングを見計らったかのようにそそくさと奥の部屋へと向かって行ったのでした。

パパの前では、まるで別人のような対応をするエマくんとハルくんの姿を目撃したママは、その衝撃の光景に思わず笑ってしまったそう。きっとパパへの塩対応は、心が通じ合っているからこそ見せる『男同士の友情』なのかもしれません。

こちらの投稿には、「ハンカチの時点でもう面白いｗ」「散歩ですれ違った時のスンって顔がなんとも言えない」「逃げるように去って行く後ろ姿に吹き出しました（笑）」と、笑いを届けることに。

Instagramアカウント『エマハル』では、そんな笑顔いっぱいな仲良し家族の日常風景が投稿されていますよ。

エマくん、ハルくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「エマハル」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。