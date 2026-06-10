横手市の物流会社が仙北市の劇団わらび座に寄付金を贈りました。



寄付金は子どもたちや障害がある人をミュージカルに招待する活動に使われます。



横手市に本社を置く物流会社のヨコウンは、持続可能な社会づくりに向けた取り組みSDGsの一環として、利益の一部を積み立て地域を応援するための基金を設けています。



9日は、ヨコウンの塩田充弘社長が基金から50万円を仙北市の劇団わらび座に寄付しました。





わらび座はこの寄付金で、仙台市で開かれるミュージカル「真昼の星めぐり」に、子どもたちや障害のある人を無料で招待することにしています。ヨコウン 塩田充弘社長「地域で活躍する団体の未来を応援し、そして貢献できることをうれしく思い、今後のますますの飛躍を祈念し期待し基金を贈呈させていただきます」あきた芸術村 今村晋介社長「これからも継続して日本の文化や地域の文化を感動に変えて、1人でも多くの子どもたちに未来への希望を届けて参りたいと思います」ミュージカル「真昼の星めぐり」は今年度、全国各地で67回の公演が予定されていて、わらび座は『秋田を訪れる』きっかけにつなげたい考えです。※6月10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします