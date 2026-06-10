LINEヤフーは10日、Android版「Yahoo!天気」アプリの地震・津波情報を刷新した。地震・津波情報をWebビュー上で画像として表示する形式から、アプリ内の地図上で表示する形式となった。iOS版については今夏の提供が予定されている。

地震や津波が発生した際、従来はユーザーの居住地や現在地などにかかわらず、一律に同じ情報をWebビュー上で画像・テキスト形式で表示していた。今回、アプリ内の地図で表示されるようになり、ユーザーの現在地もしくは登録地点付近の地震・津波情報を拡大・縮小しながら確認可能となった。

また、新たに推計震度分布に対応。より詳細な揺れの広がりを把握できるようになった。津波情報についてもアップデートされ、「津波注意報」「津波警報」「大津波警報」に加え、「津波予報」「浸水想定区域（ハザードマップ）」に対応した。

これにより、震源地の場所と現在地の揺れや、現在地が津波で浸水するリスク、実家への津波の影響といった情報を素早く確認できる。

利用方法

①アプリ上部に表示される地震情報または津波情報をタップ

②現在地または登録地点を中心とした、地震・津波情報が地図上に表示される。下部のシートでは表示地点に応じた震度や津波の発表状況、予想される高さや到達予測などを確認できる

③地図を移動・拡大して気になる地点の情報を確認可能。シートを引き上げると全国の観測情報や関連情報を確認できる

④この情報はアプリ右下のメニュー内「天気・防災情報」の「地震」や「津波」からも確認できる