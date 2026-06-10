「ムネは順調に回復している」村上宗隆の現状を地元記者が報告　新人王レースは依然有力も米放送局は“怪我の影響”を懸念「重くのしかかるかもしれない」

村上のリハビリは順調。一日でも早い復帰が望まれる(C)Getty Images

今シーズン、ホワイトソックスでMLBルーキーイヤーを送っている村上宗隆。開幕からおよそ2か月間で20本塁打を記録するなど、バッティングで鮮烈なまでのインパクトを残している。現在は、右太腿故障により負傷者リスト（IL）に登録され戦列を離れている状況だ。

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現地時間6月9日には、ホワイトソックスの専属ライターを務めるスコット・マーキン氏が、村上の現状をレポートしている。同氏は、クリス・ゲッツGMが村上について述べたコメントを自身のSNS上に掲載した。

「ムネは非常に順調に回復している。リハビリ開始からまだ1週間少々だが、当初見込んでいた4〜6週間という復帰スケジュールに変わりはない。今後も日々状態を確認しながら進めている」

大きなトラブル無く、調整が進められているとの報告が伝えられる中、チームは9日より、本拠地を舞台にナ・リーグ東地区首位を独走するブレーブスとの3連戦がスタート。初戦はホワイトソックスが延長10回の末、サヨナラ勝ちという劇的なゲームを演じた。村上離脱後も、勝率5割以上をキープするなどホワイトソックスは勢いを失っておらず、まさに今季の台風の目として話題を集めている。

また、チームが好調を維持する中で復帰が待たれる村上は、IL入りとなっている現在、新人王レースでも有力候補として位置づけられている1人だ。メジャー公式サイト『MLB.com』が発表した、現時点でのア・リーグ新人王投票結果において、2位（11票）に入った。タイガースのケビン・マクゴニグル（14票）に次ぐ順位であり、またこのランキングについて同メディアは、「MLB.comの記者・アナリスト陣32人によって行われ、ここまでの成績だけでなく、残りシーズンでどのような活躍が期待されるかも考慮された」と説明している。