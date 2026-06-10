◆カーリング日本選手権 第３日（６月１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者のフォルティウスが、チーム御代田に１１―９の大逆転で勝利し、通算３勝１敗として２次リーグ進出を決めた。

第１エンド（Ｅ）でいきなり３点を先制されるなど序盤から中盤は劣勢だった。それでも、コミュニケーションを図り、粘りのプレーを展開すると、６―８で迎えた第８Ｅで、ハウス内に石を集めプレッシャーをかけ、相手のミスを誘ってついに逆転、勝利を呼び込んだ。スキップの吉村紗也香は「いろんなラインができていてそこに合わせていくということにだいぶ苦戦しました。前半、中盤は投げを変えないと、ショットがうまくいかなみたいなもがあった。ラインに合わせ切れないところがあってうまくいかなかった」と振り返った。

９日の北海道銀行戦で５―１５の大敗だったが、「大きく点差が離れていたので、意外と『もう次』、みたいな気持ちを切り替えられました」と前向き。試合後には、ミーティングを開き戦略を練った。吉村は「ショットの選択というところで難しい方を選んでしまっていた。ちょっとリスクを下げたショット選択も２次予選では必要かな」と先を見据える。

今後に向けて「厳しい戦いになってくると思うので、アイスの状況っていうのも日に日に変わってきているし、アイスの状況を読んでそこに対して投げをそろえて、ウエートをそろえて、１つずつショットを決めていくというそこに集中しながらやっていきたいなと思います」と女王チームはここから加速していく。

大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝を行う。