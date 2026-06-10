歌手の近藤真彦が１０日、テレビ大阪のバラエティー番組「大阪おっさんぽ」（土曜・後６時５８分、７月４日から土曜・後７時５４分）の収録に参加。天満橋と京橋周辺をブラリ訪れてから、大阪市中央区の同局で番組ＭＣのメッセンジャー・黒田有とともに取材会に臨み、かつての所属事務所の後輩で５月３１日にグループ活動を終了した「嵐」にエールを送った。

この日は立ち飲み屋やビリヤード場などを回り、大阪の下町情緒を満喫したマッチ。報道陣に「嵐を連れていきたい店はあったか」と問われ「今、連れてったら大騒ぎになっちゃうんじゃないかなと思うけど」と苦笑いしながら「彼らも相当いい年齢。きょう僕らが行ったような店にひとりずつ、自分たちの意思で行けるような年齢になったんじゃないかな」と、これからはメンバーが落ち着いたプライベートを過ごせることになると想像した。

そして「ある意味、もうこれからなんじゃないですかね、嵐は」と語気を強めた。メンバー全員が４０代を迎えた今、６１歳のスターは“第２の芸能人生”に差しかかった後輩たちにエールを送っていた。

天満橋編は７月１８日、京橋編は８月１日に放送される。ゲストは近藤と弁護士の橋下徹氏。