笑い飯・哲夫、第4子誕生を生発表 妻出産日の「秘境の神社」ロケ秘話も明かす
お笑いコンビ・笑い飯の哲夫（51）が、10日放送のFM大阪『赤maru』（月〜金 後2：00）に出演し、第4子誕生を生報告した。
【動画】「ケンカ売られたんで逃げずに買う」笑い飯・哲夫に反論した粗品
赤松悠実が「3人の父親やったわけですけれど、4人目はお生まれに…」と向けると、哲夫は「なりました」と発表し、スタジオで祝福された。
哲夫は「木曜日（6月4日）、奈良の十津川村というえらい山奥にロケに行っていまして、その最中やったんですね」と明かし、「縁がなかったらたどり着けないすごい秘境の神社」の本殿で安産祈願したと説明。立ち会いはできなかったが「祈願させてもらったぐらいに産まれたかな」と語った。
「（その後）会社にもちゃんと聞かれまして『どの番組で発表しますか？』と」という裏話も明かし、「仰々しくないですよ、軽く言ってるだけです」と語りながら、喜びいっぱいだった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聴くことができる。
【動画】「ケンカ売られたんで逃げずに買う」笑い飯・哲夫に反論した粗品
赤松悠実が「3人の父親やったわけですけれど、4人目はお生まれに…」と向けると、哲夫は「なりました」と発表し、スタジオで祝福された。
哲夫は「木曜日（6月4日）、奈良の十津川村というえらい山奥にロケに行っていまして、その最中やったんですね」と明かし、「縁がなかったらたどり着けないすごい秘境の神社」の本殿で安産祈願したと説明。立ち会いはできなかったが「祈願させてもらったぐらいに産まれたかな」と語った。
「（その後）会社にもちゃんと聞かれまして『どの番組で発表しますか？』と」という裏話も明かし、「仰々しくないですよ、軽く言ってるだけです」と語りながら、喜びいっぱいだった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聴くことができる。