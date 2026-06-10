◆練習試合 巨人３軍３―１韓国・ロッテ＝特別ルールによる６回コールド＝（１０日・ジャイアンツ球場）

巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手（２６）が初回、６戦連続安打となる右翼線への適時二塁打を放った。

初回、１死から連続四球と相手投手の暴投で二、三塁のチャンスをつくり、４番の竹下徠空内野手（１９）の左犠飛で先制。なおも２死三塁から２球目の直球を捉えて右翼線付近へ運び、貴重な２点目を追加した。「真っすぐが来たので打ちました。本塁打を狙っていたんですけど、長打になってよかった」と振り返った。

この日は３打数１安打１打点で、２日の３軍西武戦（ジャイアンツ球場）から６戦連続安打。しかし「安打は出ているけど、自分の中の感触はあまり良くない。自分の持ち味は１日に複数安打を打てることだと思っているので、そこに持っていけるように」と慢心はない。「まずはけがをしないように少しずつやっていきながら、自分のパフォーマンスを上げていけるように。会田監督もおっしゃっているんですけど、それぞれの能力を最大限に出していけばおのずとファームに戻れると思う。そこを考えてやっていきたい」と意気込んだ。