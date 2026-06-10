３３歳女優が、一級小型船舶操縦免許を取得したことを報告した。

「船舶免許１級を取得」と題して１０日までに自身のインスタグラムを更新したのは女優の山下リオ。免許証の写真をアップして「（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」と明かした。

もともと海が好きなんだとか。「大好きだった祖父は漁師で、数々のぶっ飛び伝説を残しているイカしたじぃちゃんでした。私はそんなおじぃの血を色濃く受け継いでいる気がする。笑 祖父が残した船を修理して、いつか徳島の港から出航したいんじゃー」と意欲を見せ「というわけで、この夏は船長として海に出るのが目標でもある。海賊の役も待ってます」とアピールした。

フォロワーからは「すごい！！おめでとうございます！！」「凄（すご）すぎます！！海賊役も観てみたいです！！」「多才過ぎます」と祝福。

また「美しいひとは証明写真も美しい」「免許の写真なのに可愛い」「写真が美人！」「顔写真の破壊力が半端ない」「免許証の写真とは思えないくらいにめちゃ可愛い」「そして免許証の写真もお美しい」と顔写真にも注目が集まった。