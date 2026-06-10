CASA SOL／空中に浮かんでいるような大パノラマのカフェ

「鳥の巣」

「CASA SOL」では、緑生い茂る亜熱帯の森と羽地内海を一望することができます。新鮮なフルーツを使用して自家製にこだわったメニューは、見た目だけでなく味も絶品！ フォトジェニックな特等席「鳥の巣」はこだわりが詰まったデザインで、誰でもおしゃれに撮影できます。

（写真手前から）「アサイーボウル」1800円、「スムージー」1250円〜

「アサイーボウル」は、冷凍フルーツを一切使用していないという本格派。「スムージー」はピンク色がとってもキュート！

■CASA SOL（かさ そる）

住所：沖縄県郡今帰仁村湧川661

TEL：なし

営業時間：10〜16時

定休日：無休



BLOOM HOUSE／何度でも訪れたい！ 緑のなかの癒やし空間

「BLOOM HOUSE」は、築60年以上の古民家をリノベーションしたカフェ。笑顔で何度でも立ち寄れるようにとの願いを込めた店名の通り、店内はぬくもりのある落ち着いた空間で、リピーターが多いのもうなずけます。席間が広く、どこに座ってもリラックスできるのがうれしい！ 座敷やベビーチェアなどもあり、家族連れへの配慮も行き届いています。

「自家製ベーコンライスプレート」1200円

「自家製ベーコンライスプレート」は、ご主人の実家が営む精肉店の肉を使った自家製ベーコンが美味！ 県産野菜もたっぷり使用しています。

童話の世界に迷い込んだかのような森の中の一軒家

■BLOOM HOUSE（ぶるーむ はうす）

住所：沖縄県本部町伊豆味783-1

TEL：080-1924-4138

営業時間：9〜16時（15時30分フードLO）

定休日：日・月曜



喫茶あがち森／野鳥のさえずりと絶景に癒やされる

テラス席

「喫茶あがち森」は、山道の途中に立つカフェ。自然の真ん中でゆっくりと過ごすことができます。「あがち」とは地元の言葉でヤンバルクイナのことで、周囲には野鳥が多く、鳴き声もよく聞こえるのだとか。特等席は森の中ながら海が見えるテラス席。標高200mにあり、まさに絶景です！

店内では民具なども販売

「ピザセット」1430円

「ピザセット」はサラダ、スープが付くお得なメニュー。ピザは彩り野菜とシーフードの2種類から選べます。

■喫茶あがち森（きっさあがちむい）

住所：沖縄県国頭村奥間2040-6

TEL：0980-41-2858

営業時間：10〜17時

定休日：火・水曜



やちむん喫茶シーサー園／表情豊かなシーサーたちが八重岳の景色に色を添える

縁側

店主の実家だったという古い家屋を増改築した店で、今では沖縄の森カフェの代名詞的存在に。2階にある特等席の縁側は、一方の壁を取り払ったユニークな造りが魅力。多数のシーサーが鎮座する瓦屋根越しに、八重岳の緑を見渡すことができます。

「ヒラヤーチー」700円

「ヒラヤーチー」は、沖縄版のお好み焼き。生地の中にはニラや季節の野菜が入っています。

周囲には季節の花々が咲き散策も楽しめる

■やちむん喫茶シーサー園（やちむんきっさしーさーえん）

住所：沖縄県本部町伊豆味1439

TEL：0980-47-2160

営業時間：11時〜16時30分LO

定休日：月・火曜、第4日曜



cafe ichara／南国の森林で極上のリラックスタイム

ウッドデッキ席

「cafe ichara」は、県道から小道を下りきった先にあるカフェ。ウッドデッキ席はヒカゲヘゴなど亜熱帯の緑が影を作り、夏でも過ごしやすいのが魅力です。森の中の舞台を思わせ、 自然の中に身を置きたい人にぴったり！

「オリジナルナンカレー（サラダ付き）」1650円

「オリジナルナンカレー（サラダ付き）」は、スパイスを利かせたカレーに釜で焼いたナンがよく合います。

まるで隠れ家のような落ち着いた雰囲気

The British Wine and Tea Shop／深い沖縄の森の中で英国スタイルを楽しむ

テラス席

「The British Wine and Tea Shop」は、森の小径を進むと現れる洋館風の建物が特徴。ロンドンの5つ星ホテルでパティシエを勤めた店主が営んでいて、オーダーを受けてから焼き上げるスコーンや紅茶が名物です。特等席は亜熱帯の木々が間近に迫るテラス席。森の空気をたっぷりと感じながらティータイムを過ごせます。

テーブルやイスは英国のアンティーク

「焼きたてロックスコーン」500円、「サンセットヌーボー」650円

「焼きたてロックスコーン」は、表面はカリカリ、中はふんわり！ 県産茶葉と高級茶葉ウバをブレンドした紅茶にぴったりです。

■The British Wine and Tea Shop（ざ ぶりてぃっしゅ わいん あんど てぃー しょっぷ）

住所：沖縄県本部町伊豆味2490

TEL：080-2751-8608

営業時間：12〜17時

定休日：木・金曜



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ沖縄'27』に掲載した記事を元に作成しています。

