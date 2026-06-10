予約はこちらから！▶▶

「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」

見た目の愛らしさと、はじけるような甘みで唯一無二の魅力を放つチェリーは、古くから幸福の果実として神話にも描かれ、人々に親しまれてきました。その一方で、初夏のわずかな時期にだけ出合える、季節の訪れを告げる特別な果実でもあります。

「コンラッド東京」のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では、6月16日（火）より、可憐なチェリーを主役に、華やかでかぐわしい初夏のバラ園から着想を得た「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」が販売されます。心を高揚させながらも自然の温もりを感じられる、優雅で癒やされるひとときを演出してくれますよ！

予約はこちらから！▶▶

「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」の全容をご紹介！

「デラックスアフタヌーンティー」

真っ赤なチェリーを模ったムースや、バラが水面に浮かぶ情景を表現したグラススイーツなど、チェリーの愛らしさとバラの気品が調和するスイーツは5種類。それにカニやローストビーフなど厳選食材を使用したセイボリー3種が提供されます。開業以来変わらぬレシピで好評のスコーンは、プレーンに加え、チェリーの果肉を練り込んだ季節限定フレーバーが登場します。

乾杯のシャンパーニュが付いたデラックスアフタヌーンティーでは、スタンダードアフタヌーンティーのアイテム7種に加え、フォアグラのムースをサクランボに見立てたセイボリーや、旬のチェリーを堪能できます。

「チェリー＆ローズ ナイトティー」

さらに同期間中18時30分からは、セイボリーとスイーツ各4種に、ビールやスパークリングワインなどのフリーフロードリンクが楽しめるナイトティーも用意されています。

スイーツ

●バラとライチのヴェリーヌ

初夏の透明感と、バラの優美さを表現した、シェフ渾身の一品。ベルローズが舞うバラのゼリーに、ライチのパンナコッタとイチゴのフレークを重ね、サクランボがあしらわれています。果実のみずみずしさにバラの繊細なニュアンスが寄り添う、艶やかで上品な味わいです。

●チェリーとパッションフルーツのムース

2種類のチェリーを使用し豊潤な甘みが広がるムースに、ミルクチョコレートとパッションフルーツのクリームを入れ、後味が軽やかに仕上げられています。ピスタチオをアクセントにまぶし、ビターなココアクッキーが全体の味わいを引き締めています。

●ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー

ピスタチオのスポンジケーキに、バラのバタークリームをトッピング。ナッツのふくよかなコクの中にバラの華やかな香りが立ち、優雅で立体的な味わいに。クリームの下に忍ばせたグリオットチェリーのジャムが、味わいに深みを添えています。

●和ばらとアプリコットのタルト

タルトの中に清涼感のある和ばらの花びら茶を使用したガナッシュを入れ、アプリコットジャムと生クリーム、サクランボをあしらった一品。はじけるような果実のみずみずしさが、さわやかなバラの香りと溶け合う、スイートでエレガントな味わいです。

●ココナッツムース バラ香るラズベリーのジュレ ※

トロピカルなココナッツムースに、バラを隠し味に加えたラズベリーのジュレを忍ばせて。ココナッツの柔らかな甘みとベリーの引き締まった酸味が、心地よいコントラストを生み出しています。

※スタンダードアフタヌーンティーおよびナイトティーにて提供

セイボリー

●マグロのタルタルとアボカドのムース

フレッシュチーズ マグロのタルタルに、アボカドのムースと酸味まろやかなフレッシュチーズが組み合わさっています。マスタードとサワークリームをアクセントに、一口に異なる風味と食感が凝縮された華やかな味わいです。

●ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ

しっとり焼き上げたローストビーフを細かく刻み、ふわふわのブリオッシュにたっぷりとはさみこまれています。エシャロットやマスタード、酸味のあるチーズディップが、肉のうま味を引き立てる一品。

●カニのタルタル アスパラガスのブルーテ

カニのタルタルに、ビーフコンソメとアスパラガスのブルーテを重ねたセイボリー。カニの豊かな風味に、アスパラガスがさわやかに香る、初夏らしい味わいに仕上がっています。

●チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー ※

フォアグラのムースをサクランボに見立てた、シェフの創造性が光る一品。セミドライチェリーを鶏肉で巻いたバロティーヌに添えられています。

※デラックスアフタヌーンティーおよびナイトティーにて提供

その他

●プレーンスコーン、チェリースコーン

クロテッドクリーム、チェリージャムを添えて

●チェリープレート

※デラックスアフタヌーンティーにて提供

飲み物

ロンネフェルト社の紅茶、WABARA社のばらの花びら茶、コーヒー等を含む約20種のドリンクセレクションがフリーフロー。好きなものを好きなだけ楽しめます。

ナイトティーでは、ビール、スパークリングワイン、赤・白ワイン、コーヒー・紅茶各種、ソフトドリンクのフリーフロー。

■コンラッド東京「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」

住所：東京都港区東新橋1-9-1

場所：バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」（コンラッド東京28F）

TEL：03-6388-8745 （レストラン予約直通）

期間：2026年6月16日（火）〜7月31日（金）

時間：11時〜16時30分 ※2時間制

料金（いずれも税・サービス料込）：

1) スタンダードアフタヌーンティー 7900円（土・日曜、祝日8500円）

スタイリッシュな平らなガラスのプレートでの提供。約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ楽しめます。

2) コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー 9400円

スタンダードアフタヌーンティーに、コンラッド・ベアが付いたプランです。

3) 乾杯のシャンパーニュ付き デラックスアフタヌーンティー 1万2500円

約20種のドリンクセレクションから好きなものを好きなだけ楽しめるほか、コンラッド・ベア、乾杯のグラスシャンパーニュ、およびデラックスアフタヌーンティー限定のメニューが付いたプラン。優雅なひとときを演出するエレガントなティースタンドで提供されます。



■「チェリー＆ローズ ナイトティー」 概要

TEL：03-6388-8745 （レストラン予約直通）

期間：2026年6月16日（火）〜7月31日（金）

時間：18時30分〜21時30分（最終入店 19時30分） ※2時間制

料金（いずれも税・サービス料込）：

スパークリングワインフリーフロー付き 1万1000円

シャンパーニュフリーフロー付き 1万5000円

※両プランにコンラッド・ベアが付きます。



※事前予約制。当日9時までに要予約。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

※画像はすべてイメージです。

▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！

予約はこちらから！▶▶

Text：森本有紀

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。