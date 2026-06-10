日本デビュー15周年のSHINee、新AL『Atmos』がオリコン1位を獲得！

日本デビュー15周年を迎えたSHINeeが、変わらぬ人気と存在感を証明した。

SHINeeの6thミニアルバム『Atmos』が、6月10日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、1位に初登場した。

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SHINeeが同ランキングで1位を獲得するのは、2018年4月30日付『SHINee THE BEST FROM NOW ON』、2021年3月8日付『Don’t Call Me: SHINee Vol.7』に続き、今回で3作目となる。

（写真提供＝SMエンターテインメント）SHINee

日本デビュー以来、長きにわたり多くの支持を集めてきたSHINeeは、デビュー15周年という節目の年に改めてその確かな存在感を示した。

さらにSHINeeは、6月5日・7日に約2年ぶりとなる日本でのドーム公演「- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」を開催し、大きな成功を収めた。

本公演「The Trilogy」シリーズは、イタリアの詩人ダンテが書いた叙事詩『神曲』を再解釈したコンセプトで、SHINeeが韓国デビュー20周年を迎える2028年まで続く3部作コンサートの幕開けを飾るステージとして実施され、今後の展開への期待を高めた。

日本デビュー15周年という記念すべきタイミングにふさわしく、SHINeeは圧倒的かつ幻想的なパフォーマンスと表現力で観客を魅了。その歩みの先にある新たな物語の始まりを鮮やかに印象づけた。