ORANGE RANGE、ロック感漂うスタイルでミセス主催イベント登場【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/10】沖縄県出身の5人組ロックバンド・ORANGE RANGEが6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】5人組バンド、ミセスイベントでロック感漂うスタイル
ORANGE RANGEは全身黒ベースとシンプルでありながら、彼ららしいロック感が漂ったスタイルでグリーンカーペットに登場。フォトコールでは、カメラを前に満面の笑みでポージングするなど、お茶目な姿も見せていた。
ORANGE RANGEは沖縄県出身の5人組ロックバンド。2001年に結成し、2003年にシングル「キリキリマイ」でメジャーデビュー。ジャンルにとらわれない自由かつ高い音楽性と、卓越したポピュラリティが特徴。近年代表曲「イケナイ太陽」の「令和版ミュージックビデオ」が公開され話題を呼んだ。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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【写真】5人組バンド、ミセスイベントでロック感漂うスタイル
◆ORANGE RANGE、ロック感漂うスタイルで登場
ORANGE RANGEは全身黒ベースとシンプルでありながら、彼ららしいロック感が漂ったスタイルでグリーンカーペットに登場。フォトコールでは、カメラを前に満面の笑みでポージングするなど、お茶目な姿も見せていた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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