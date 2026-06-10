【1位〜6位】6月11日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】魚座 総合運：★★★★★

最高の運気のなかで、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、なによりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。



恋愛運

出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。



金運

グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。なににどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。



ラッキーアイテム：お箸



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。金運グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。なににどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。ラッキーアイテム：お箸ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】獅子座 総合運：★★★★★

もともと持っている魅力が、自分で思っている何倍も輝く日です。以前からよく褒められる部分には、自信を持って◎。そして、その部分をどんどん前面に出していきましょう。また、人を褒めるのも運気をさらにアップさせる秘訣。



恋愛運

恋でモヤモヤすることがあったら、友だちや親しい同僚に話してみて。今日は、自分では気づかなかったことを教えてもらえるでしょう！心から納得できなくても、試しに言われたことを取り入れてみると、恋が順調に進みやすくなります。



金運

今ではなく、将来お金とよりよい関係を築くにはどうすべきか、それを考えてみると、稼ぎ方についても使い方についても的確な判断ができる運気です。気づいたことや計画を手書きで書き出してみるのがオススメ。



ラッキーアイテム：活動量計



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】牡羊座 総合運：★★★★☆

まわりの目を気にしたり、気を張ったりせず、楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて。反対に、相手のためにできることも提案すると◎。



恋愛運

会話やしぐさで、あなたがもともと持っている魅力が輝く日です！思ったことは、素直に言葉にしてOK。相手と違う考えでも、遠慮せずに言ってみたほうが、印象がよくなります。また「魅力的だな」と思うしぐさは、積極的に試してみて。



金運

大きな動きはなく、落ち着いてお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをキレイにしたり、整理整頓したりして、自分のなかでお金に対する感謝を確かめると〇。



ラッキーアイテム：リップクリーム



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】蟹座 総合運：★★★★☆

普段は苦手なことでも、今日はすんなりと上手にできる可能性大！新しい方法を思いついたら、早速試してみてください。また、ほかの人のやり方を真似するのもオススメ。ただの真似ではなく、自分なりの工夫もできて楽しめそうです。



恋愛運

恋愛運最高潮！ずっと願っていたことが、ついに叶うかもしれません。まずは、本来の魅力が存分に発揮される日なのだと自信を持っていてください。そして、誰に対しても決して上から目線にならず、謙虚に接するのが運気を生かす秘訣！



金運

買い物でも投資でも、どこまでお金を使うのがベストなのか、すばらしい判断ができる運気です。経験の少ないことについては、細かいところまでよく考えて。ただし、自分で｢経験がある｣と言えることは、直感的に動いても〇。



ラッキーアイテム：キッチンタイマー



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】射手座 総合運：★★★☆☆

自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるか分からないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。



恋愛運

今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。



金運

抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付き合い方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。



ラッキーアイテム：アンティークトイ



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

今日は「こうするべき」「これはダメ」と厳しく考え過ぎないで。気の向くまま、おおらかに過ごしているのが吉。すると、なんとなく行き詰まっていたことについて、最高のアイディアが出てくるかもしれません！



恋愛運

普段は気にならないことが心にひっかかりそうです。特に、恋の相手が誰とどこにいるのか、心配になってしまうかも。「不安になるのは今日だけ」と考えて、あれこれ詮索しないのが〇。スマホの電源を切って、趣味で気分転換をしましょう。



金運

なにかへの不満を、買い物で解消したくなる運気です。ただ、実際に買ってしまうと｢それほど好きでもなかった。使わない｣と後悔する可能性大。買い物以外の方法でスッキリすると、大切なお金をしっかりと守ることができます。



ラッキーアイテム：リュック



ラッキーカラー：レモンイエロー