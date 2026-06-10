食料品の消費税について、飲食店の方はどのように受け止めているんでしょうか？

【写真を見る】食料品の消費税減税 居酒屋は ｢仕入れの経費下がっても値下げできるわけではない｣ ライバルは各家庭の｢手作り弁当｣や｢テイクアウト専門店｣

名古屋市中区のオフィス街の一角にある「彦蔵」。昼は定食を提供し、夜は居酒屋として営業する長沼さん夫婦に聞きました。

（店主 長沼博彦さん）

Q.食料品消費税「1%」影響は？

「お客さんが増えたり減ったりとは、今のところ考えていませんし、特段何か変化があるとは思っていない」

「できることなら値上げしたい…」

しかし、店で提供するメニューの原材料費は高騰を続けています。15年ほど前には、ランチの定食は約750円でしたが、現在は約1000円。この先の値上げについては、よく見極めなければと言います。





「仕入れが安くなっても値段が下げられるわけではない」

（店主 博彦さん）「できることなら（値上げを）したいですけど、皆さんにたくさん足を運んでいただきたいので、今のところ上げるつもりはないです」

食料品消費税の税率がこの先下がれば、仕入れにかかる経費は今より下がります。しかし…



（妻 美枝さん）

「仕入れが安くなったからといって、“値段が下げられるか”といったら、そういうわけでもない。税金も元に戻るだろうし、（価格転嫁して）安くしたら潰れちゃう」



物価高が続き、経費はかさむばかり。減税の分を提供するメニューの価格に転嫁するかは、まだ分からないと言います。

ライバルは各家庭の｢手作り弁当｣や｢テイクアウト専門店｣

いま思いつく店のライバルは、減税された食料品を詰め込んだ各家庭の「手作り弁当」や、近所にもあるテイクアウト専門店だと話します。長沼さん夫婦が少し期待しているのは…



（妻 美枝さん）

「水道光熱費や手間とかかかってくるから、弁当は増えないかも」



（店主 博彦さん）

「外で食べている方は、外で召し上がるのではないかと思う」

外食する人たちは今後どうする？

10日に訪れていたお客さんは…



（30代）

「（食料品消費税の減税で）お弁当が安くなるのは、ありがたい。その分、外食が高い印象にどうしてもなってしまう。もう毎日弁当にしたいぐらい」



（40代）

「働いているので、お弁当を作るのはハードルが高い」



（30代）

「結局 原材料が上がって、（弁当と外食が）同じ値段になっちゃいそうだなと思うので、（消費税率）9％の差でテイクアウトにするよりも、気分転換も兼ねてランチに出たいかなと」

この先については…「客が減らないように努力」

店主の博彦さんは、地道にコツコツやっていくのみと言います。この先については改めて…



（店主 博彦さん）

「皆さんが今まで通り来ていただけるのか、お弁当を持って来る方が増えてお客さんが減っちゃうのか、本当になってみないと分からない」



（妻 美枝さん）

「（客が）減らないようにする努力はしないとなって…」