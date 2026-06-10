お笑いコンビ「COWCOW」の善し（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットに成功したことを伝えた。

善しは「小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で」と書き出し、Tシャツ姿で直立するビフォー＆アフターの写真を公開。「体重92.8kg→83.5kg -9.3kg 改めて見ると信じられません」と伝えた。

その方法を「食事の改善のみ。運動無しです。健康な物を食しただけです」とし、「今までほんとに何も考えずに好きな物好きだと思っていた物をただ体に入れていました」と振り返った。

そして「コヤ様ありがとうございます。これからも更に精進して目標の75kgまで頑張ります」と、“教祖”とあがめるお笑い芸人・小籔千豊に感謝。「コヤの方舟はまだ乗れます。是非健康に興味ある方はどうぞ！！」とオススメした。

これを受けて、健康的な生活を説くオンラインサロン「小薮ヘルシー教」を主催する小薮は、「怠惰の民から変わりし者に昇格ぞよ」と“礼賛”。善しは「ありがとうございますコヤ様」と恐縮した。

また他にファンからは「お腹なくなってますやあ〜ん」「まじで痩せてる！？」「凄いですね！！！」「健康のためにも本当にいいですね」「すごい よしさん痩せてる」「わたしもぜひ入りたいです」「姿勢も良くなってる！」などの声が集まった。