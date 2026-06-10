2026年6月発売！ ツヤツヤな仕上がりで高級感ある「サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱 夢みるエンジェルver.」全3種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱 夢みるエンジェルver.」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱 夢みるエンジェルver.」（税込500円）。全3種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱 夢みるエンジェルver.
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全3種
・ハローキティ
・マイメロディ
・クロミ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱 夢みるエンジェルver.」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱 夢みるエンジェルver.」（税込500円）。全3種のラインアップとなっています。
高級感のあるツヤツヤ仕上げと実用性が魅力！サンリオキャラクターズのミニ貯金箱の第2弾として、魅力的なアイテムが登場しました。今回のアイテムは、高級感のあるツヤツヤな仕上がりになっているのが大きな特徴です。サイズは約7.3cmとなっており、実際に硬貨を入れて取り出せる実用的な仕様となっています。かわいらしいデザインを楽しみながら、貯金箱としてもバッチリ活躍してくれるクオリティの高い一品です。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ ミニ貯金箱 夢みるエンジェルver.
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全3種
・ハローキティ
・マイメロディ
・クロミ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)