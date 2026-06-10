「食費や通信費はなかなか削りづらいけど」40歳子育て世帯が“旅行”のために真っ先に削った支出とは？
物価高が続く中、以前のように気軽に旅行ができなくなったと悩む人も多いのではないでしょうか。しかしそんな中でも、工夫を凝らして旅を楽しみ続けている人たちがいます。
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、静岡県に住む40歳女性のエピソードを紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：看護師
・世帯年収：1500万円
・貯蓄：1000万円
最近女性が行って感動した旅先は、「名古屋」だそう。どんな思い出ができたのでしょうか。
「名古屋のレゴランド・ジャパンがよかったです。子ども連れでも楽しめる乗り物やアクティビティがたくさんあって、親子共に楽しめた。隣接している水族館もよかった」
「衣服代を削った。食費や通信費はなかなか削りづらいが、洋服は買い物に行く回数を減らして今あるものを使えば事足りるため。優先度を考えた結果そのようになった」
こうして女性はおよそ月1万円節約しているそう。また、テーマパークなどレジャー施設の入場費用を少しでも安く抑えるために、前売り券を探して買うようにしているといい、女性の堅実ぶりがうかがえます。
では、節約した分、旅行ではどの費用にお金をかけているのでしょうか。
「旅行中の食費は、たとえ物価高だとしてもケチりたくない。現地のおいしいものを楽しみたいし、それこそが旅行の楽しみだと思うので。その土地の有名なものや、そこでしか食べられないものを味わいたい」
お金の使い方に女性のこだわり、旅行への思いが感じられます。
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「旅行することは諦めたくないので、できるだけ普段から節約して旅行した時にお金を使えるようにしたい」
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、静岡県に住む40歳女性のエピソードを紹介します。
親子共に楽しんだ名古屋での思い出【回答者プロフィール】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：看護師
・世帯年収：1500万円
・貯蓄：1000万円
「名古屋のレゴランド・ジャパンがよかったです。子ども連れでも楽しめる乗り物やアクティビティがたくさんあって、親子共に楽しめた。隣接している水族館もよかった」
食費や通信費はなかなか削りづらいけど旅行を楽しんだ様子の女性ですが、「テーマパークの入園費が高く、家族5人で行くとすごい金額になる」と、旅先で物価高を実感したといいます。では、旅行のために家計はどのように管理しているのでしょうか。真っ先に削った支出について聞きました。
「衣服代を削った。食費や通信費はなかなか削りづらいが、洋服は買い物に行く回数を減らして今あるものを使えば事足りるため。優先度を考えた結果そのようになった」
こうして女性はおよそ月1万円節約しているそう。また、テーマパークなどレジャー施設の入場費用を少しでも安く抑えるために、前売り券を探して買うようにしているといい、女性の堅実ぶりがうかがえます。
では、節約した分、旅行ではどの費用にお金をかけているのでしょうか。
「旅行中の食費は、たとえ物価高だとしてもケチりたくない。現地のおいしいものを楽しみたいし、それこそが旅行の楽しみだと思うので。その土地の有名なものや、そこでしか食べられないものを味わいたい」
お金の使い方に女性のこだわり、旅行への思いが感じられます。
今後も普段から節約して……女性にとって旅行はどのような存在なのか、物価高でも旅行を諦めない理由を聞くと、「日常を忘れて、いつもはできない経験をしてリフレッシュできるから。また新しい出会いや発見があったり、家族との思い出もつくれたりするから」とコメント。
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「旅行することは諦めたくないので、できるだけ普段から節約して旅行した時にお金を使えるようにしたい」
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)