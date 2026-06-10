セブン-イレブン公式Xは6月10日に投稿を更新。同日限定でセブンカフェスムージー全品半額キャンペーンを実施しているものの、売り切れや長蛇の列が続出し、批判の声が相次ぎました。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

写真拡大

セブン-イレブン公式X（旧Twitter）は6月10日に投稿を更新。同日限定のセブンカフェスムージー全品半額キャンペーンを告知しました。

【画像】セブン-イレブンのスムージー半額キャンペーン

売り切れ・長蛇の列で批判の声も

同アカウントは「スムージー好きさん、注目」とつづり、10日限定でセブンカフェスムージー全品半額セールを告知。さらにアプリ会員なら、累計3杯買うごとに100円引きクーポンがもらえるキャンペーンも10〜30日の期間で実施。同日の別投稿では「セブンカフェスムージーMAP」も公開し、気分に合わせたスムージーの選び方を紹介しています。

しかし、実際に店舗を訪れたユーザーからは「スムージー半額dayでスムージーマシーン長蛇の列」「売り切れてたぞ！モノ売るってレベルじゃねえぞ！！」「セブンの前通ったら学生で行列が凄かった」「レジで購入して、列に並んで、出来上がりまで45分かかりました」「激混み過ぎて買えんかった…」と、在庫不足や混雑への不満の声が続出しました。

実際に購入できた人からは、「美味しいんだけどあっという間になくなった」「メロンミルクスムージー美味しかったです」「美味しかった」と好意的な声も寄せられています。

「揚げ物スーパーセール」にも厳しい声

6月3〜6日まで毎日16〜20時の4時間限定で対象の揚げ物が半額になる「揚げ物スーパーセール」も実施していたセブン-イレブン。このときも売り切れが続出し、厳しい声が多く上がっていました。セブン-イレブンの今後の対応が気になりますね。(文:All About ニュース編集部)