「モノ売るってレベルじゃねえぞ！」セブン-イレブン、スムージー全品半額に怒りの声「激混み過ぎて」
セブン-イレブン公式X（旧Twitter）は6月10日に投稿を更新。同日限定のセブンカフェスムージー全品半額キャンペーンを告知しました。
【画像】セブン-イレブンのスムージー半額キャンペーン
しかし、実際に店舗を訪れたユーザーからは「スムージー半額dayでスムージーマシーン長蛇の列」「売り切れてたぞ！モノ売るってレベルじゃねえぞ！！」「セブンの前通ったら学生で行列が凄かった」「レジで購入して、列に並んで、出来上がりまで45分かかりました」「激混み過ぎて買えんかった…」と、在庫不足や混雑への不満の声が続出しました。
実際に購入できた人からは、「美味しいんだけどあっという間になくなった」「メロンミルクスムージー美味しかったです」「美味しかった」と好意的な声も寄せられています。
【画像】セブン-イレブンのスムージー半額キャンペーン
売り切れ・長蛇の列で批判の声も同アカウントは「スムージー好きさん、注目」とつづり、10日限定でセブンカフェスムージー全品半額セールを告知。さらにアプリ会員なら、累計3杯買うごとに100円引きクーポンがもらえるキャンペーンも10〜30日の期間で実施。同日の別投稿では「セブンカフェスムージーMAP」も公開し、気分に合わせたスムージーの選び方を紹介しています。
実際に購入できた人からは、「美味しいんだけどあっという間になくなった」「メロンミルクスムージー美味しかったです」「美味しかった」と好意的な声も寄せられています。