「CONVERSE×HELLO KITTY」PLAZA限定コレクション！

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　サンリオのハローキティと人気ブランド「CONVERSE（コンバース）」がコラボレーションしたアパレルコレクションが、6月11日（木）から、全国の「PLAZA」で順次発売される。

【写真】配色がかわいい！　デイリーで使える「キャンバストート」も

■「PLAZA」限定で用意

　今回発売される「CONVERSE×HELLO KITTY」は、赤や青を基調にしたハローキティのクラシックな世界観と、「コンバース」ならではのカジュアルなムードが融合した「PLAZA」限定コレクション全20種類。

　ラインナップには、「コンバース」のアイコニックなシューズの中からハローキティ＆双子の妹“ミミィ”がひょこっと顔を出すイラストをあしらった「バックプリントTシャツ」や、ワンポイントの刺しゅうが入った「デニムスカート」など、キュートなアパレル商品が用意される。

　また、毎日のコーディネートに取り入れやすいファッション雑貨が登場。カジュアルでおしゃれなデザインの「キャップ」や「ソックス」に加え、日常使いできる「キャンバストート」や「パッカブルエコバッグ」、「ミニチュアトート」、「カラビナ付きポーチ」がそろう。