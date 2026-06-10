ハローキティ×「コンバース」がコラボ！ PLAZA限定“Tシャツ”や“トート”など展開
サンリオのハローキティと人気ブランド「CONVERSE（コンバース）」がコラボレーションしたアパレルコレクションが、6月11日（木）から、全国の「PLAZA」で順次発売される。
【写真】配色がかわいい！ デイリーで使える「キャンバストート」も
■「PLAZA」限定で用意
今回発売される「CONVERSE×HELLO KITTY」は、赤や青を基調にしたハローキティのクラシックな世界観と、「コンバース」ならではのカジュアルなムードが融合した「PLAZA」限定コレクション全20種類。
ラインナップには、「コンバース」のアイコニックなシューズの中からハローキティ＆双子の妹“ミミィ”がひょこっと顔を出すイラストをあしらった「バックプリントTシャツ」や、ワンポイントの刺しゅうが入った「デニムスカート」など、キュートなアパレル商品が用意される。
また、毎日のコーディネートに取り入れやすいファッション雑貨が登場。カジュアルでおしゃれなデザインの「キャップ」や「ソックス」に加え、日常使いできる「キャンバストート」や「パッカブルエコバッグ」、「ミニチュアトート」、「カラビナ付きポーチ」がそろう。
【写真】配色がかわいい！ デイリーで使える「キャンバストート」も
■「PLAZA」限定で用意
今回発売される「CONVERSE×HELLO KITTY」は、赤や青を基調にしたハローキティのクラシックな世界観と、「コンバース」ならではのカジュアルなムードが融合した「PLAZA」限定コレクション全20種類。
また、毎日のコーディネートに取り入れやすいファッション雑貨が登場。カジュアルでおしゃれなデザインの「キャップ」や「ソックス」に加え、日常使いできる「キャンバストート」や「パッカブルエコバッグ」、「ミニチュアトート」、「カラビナ付きポーチ」がそろう。