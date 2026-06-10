熊本県の被害額は「3億4958万円」で全国ワーストです。何のランキングかといいますと、2024年度の「イノシシ」による農作物への被害額です。



被害はイノシシだけには留まりません。



捕獲したシカやイノシシをジビエ料理として新しい特産品にしようと、球磨村に新たな施設が完成しました。



10日、球磨村でジビエ解体処理加工施設「ジビエのさと」の開所式がありました。





村では近年、イノシシやシカの個体数が増加、昨年度はシカ2407頭、イノシシ303頭を捕獲しました。背景にあるのが、2020年の熊本豪雨です。耕作放棄地などが増え、生息環境が広がったことが要因のひとつとされています。農業や林業への被害が深刻化しているほか、道路に飛び出して交通の妨げになるなど、住民生活にも影響が出ています。このため、捕獲したイノシシやシカの肉を特産品に活用しようと整備されたのが、「ジビエのさと」です。施設は食肉に加工する工程ごとに部屋が分けられ、衛生管理を強化。急速冷凍設備を備え、品質を保ったまま肉の長期保存ができるといいます。■ジビエ料理式典の後には、球磨村産のジビエを使った加工品が振る舞われました。■イノシシの味噌漬けを試食前田清鈴記者「ジビエ特有の臭みは全く感じないです。お肉も柔らかくてジューシーです」■球磨村 大岩禎一村長「普通の畜産物とは違う味わい。今までペットフードなど特定の利用に留まっていたが、（今後は）安全安心な食肉を提供したい」球磨村では今後、ふるさと納税の返礼品などを通じて、ジビエの魅力を全国へ発信していく方針です。