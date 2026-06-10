大竹耕太郎

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◆日本生命セ・パ交流戦　２０２６　ソフトバンク―阪神（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）

　阪神の先発・大竹耕太郎投手が、移籍後初の古巣マウンドに上がる。２２年オフに初開催された現役ドラフトでソフトバンクから移籍した。みずほペイペイドームで勝利投手となれば、２０２０年１０月２５日・西武戦以来２０５４日ぶりとなる。

　前日９日は投手陣が６被弾を食らうなど、１０失点の大敗を喫した。緩急自在の投球で強力タカ打線を封じることができるか―。

　以下、両リーグのスターティングメンバー。

【阪神】

１番・三塁　立石

２番・二塁　中野

３番・左翼　森下

４番・右翼　佐藤

５番・一塁　大山

６番・ＤＨ　前川

７番・中堅　岡城

８番・捕手　伏見

９番・遊撃　熊谷

　　　投手　大竹

【ソフトバンク】

１番・右翼　正木

２番・中堅　周東

３番・左翼　近藤

４番・三塁　栗原

５番・ＤＨ　柳田

６番・一塁　広瀬

７番・二塁　川瀬

８番・捕手　海野

９番・遊撃　庄子

　　　投手　松本晴