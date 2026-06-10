【阪神】大竹耕太郎、２０５４日ぶり古巣本拠地での白星なるか…スタメン発表 みずほペイペイで勝てば２０２０年１０月２５日の西武戦以来 ２２年オフに現役ドラフトで移籍
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク―阪神（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）
阪神の先発・大竹耕太郎投手が、移籍後初の古巣マウンドに上がる。２２年オフに初開催された現役ドラフトでソフトバンクから移籍した。みずほペイペイドームで勝利投手となれば、２０２０年１０月２５日・西武戦以来２０５４日ぶりとなる。
前日９日は投手陣が６被弾を食らうなど、１０失点の大敗を喫した。緩急自在の投球で強力タカ打線を封じることができるか―。
以下、両リーグのスターティングメンバー。
【阪神】
１番・三塁 立石
２番・二塁 中野
３番・左翼 森下
４番・右翼 佐藤
５番・一塁 大山
６番・ＤＨ 前川
７番・中堅 岡城
８番・捕手 伏見
９番・遊撃 熊谷
投手 大竹
【ソフトバンク】
１番・右翼 正木
２番・中堅 周東
３番・左翼 近藤
４番・三塁 栗原
５番・ＤＨ 柳田
６番・一塁 広瀬
７番・二塁 川瀬
８番・捕手 海野
９番・遊撃 庄子
投手 松本晴