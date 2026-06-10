電撃婚話題のてんちむ「バブみロブになりました」新ヘアスタイル披露「幼さが出て可愛い」「オフショルと相まって最強」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】YouTuberのてんちむが6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】電撃婚の32歳美女「ぱっつん前髪の破壊力すごい」雰囲気ガラリの新ヘア
てんちむは「カラーとカットとトリートメント」とつづり、写真を投稿。オフショルダーの白いトップスを合わせ鏡越しに撮影された写真を披露している。また髪型については「バブみロブになりました」と記し、眉上で切り添えられた前髪と肩までのロブヘアを公開している。
この投稿には「幼さが出て可愛い」「新鮮なヘアスタイルでさらに魅力アップしてる」「ぱっつん前髪の破壊力すごい」「透明感すごいし、似合いすぎてる」「オフショルと相まって最強の可愛さ」「イメチェン大成功だね」などと話題となっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】電撃婚の32歳美女「ぱっつん前髪の破壊力すごい」雰囲気ガラリの新ヘア
◆てんちむ、ニューヘアスタイル披露
てんちむは「カラーとカットとトリートメント」とつづり、写真を投稿。オフショルダーの白いトップスを合わせ鏡越しに撮影された写真を披露している。また髪型については「バブみロブになりました」と記し、眉上で切り添えられた前髪と肩までのロブヘアを公開している。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿には「幼さが出て可愛い」「新鮮なヘアスタイルでさらに魅力アップしてる」「ぱっつん前髪の破壊力すごい」「透明感すごいし、似合いすぎてる」「オフショルと相まって最強の可愛さ」「イメチェン大成功だね」などと話題となっている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に三崎氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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