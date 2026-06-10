今日10日午後5時、沖縄県の宮古島地方に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。これまでの大雨によって土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所から全員避難してください。

宮古島地方に「レベル4土砂災害危険警報」

今日10日午後5時、沖縄県の宮古島地方に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。宮古島地方では、断続的に激しい雨が降り、雨量が増えています。宮古島の下地島空港では午後4時40分までの24時間降水量が174.0ミリに達し、6月としては1位の記録的な大雨となっています。これまでの大雨により、土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所からは全員避難してください。





あわてて避難することは危険な場合もあります。身の危険を感じるような雨の降り方だったり、道路が冠水したりしている場合など、どうしても屋外に避難することが難しい場合は、2階以上の、崖や斜面とは反対側の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。

「レベル4土砂災害危険警報」とは

危険警報とは、重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である旨を警告して行う予報です。氾濫、大雨、土砂災害、高潮の危険警報があり、名称に「レベル4」をつけて発表します。

レベル4土砂災害危険警報は、台風や集中豪雨等により土砂崩れが起こるおそれがある場合に発表します。



レベル4土砂災害危険警報が発表されたときには、危険な場所から全員が避難してください。