プロ野球のファーム・リーグは10日、東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて6試合が行われた。

東地区の楽天はヤクルト戦（戸田）で先発全員の15安打を放って4―2。陽柏翔が5回の1号2ランなど2安打3打点、金子が6回の10号ソロなど2安打をマークした。先発・コントレラスは4回2/3を3安打6奪三振2失点で、3番手・辛島が2回1安打無失点で1勝目。ヤクルト先発の育成選手・西舘は4回1/3を7安打5奪三振3失点で2敗目（1勝）。

オイシックスはロッテ戦（長岡）に4―3。先発・宮森が6回4安打2失点で2勝目（4敗）を挙げた。高山が4回の1号ソロなど2安打2打点、高が3安打1打点。ロッテ先発・唐川は5回7安打5奪三振4失点で4敗目（3勝）。愛斗が8回の5号ソロなど2安打をマークした。

中地区の巨人は西武戦（ジャイアンツタウン）に6―3で逆転勝ち。ドラフト4位・皆川（中大）が3安打、ドラフト5位・小浜（沖縄電力）が2安打2打点だった。リチャードと浅野が2安打1打点。先発の育成選手・花田は5回6安打2失点（自責1）で、3番手・泉が1回無安打2奪三振無失点で1勝目（2敗1セーブ）。西武は林安可、育成選手の古賀輝が2安打。先発・冨士は5回1/3を6安打2失点。

中日はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）で毎回の12安打を放って4―0で完封勝利。ドラフト5位・新保（東北福祉大）が2安打2打点、辻本が2安打1打点をマークした。先発・高橋幸が3回3安打無失点で、2番手の育成選手・土生が1回無安打無失点で1勝目。ハヤテ先発・野村は5回2/3を7安打2失点（自責1）で勝ち星なしの5敗目。

西地区の広島は阪神戦（由宇）に4―2で逆転勝ち。先発・大瀬良は4回5安打2失点で、2番手の育成選手・杉原が2回2安打2奪三振無失点で1勝目を挙げた。堂林、仲田が2安打。阪神先発・伊原は5回3安打無失点。栄枝が2回に先制1号ソロ、井坪が2安打。