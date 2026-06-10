新名神高速道路6人死亡事故の初公判　大型トラック運転の被告が起訴内容認める　スマホで動画視聴し13秒脇見運転と検察指摘

2026年3月、三重県の新名神高速道路で6人が死亡した追突事故。

大型トラックを運転していた被告の初公判が開かれ、起訴内容を認めました。

広島県の元トラック運転手・水谷水都代被告（54）は2026年3月、三重・亀山市の新名神高速・下りで、大型トラックで渋滞の車列に追突し、あわせて6人を死亡させた過失運転致死の罪に問われています。

この事故では、静岡・袋井市の松本幸司さん（当時45）、妻の恵梨子さん（当時42）、長女・莉桜さん（当時11）、長男・壮眞くん（当時8）、次女・彩那ちゃん（当時5）、そして別の車を運転していた埼玉・草加市の高峰啓三さん（当時56）の命が失われました。

6月10日の初公判で、起訴内容について間違いがないか問われた水谷被告は、消え入るような声で「ありません」と起訴内容を認めました。

冒頭陳述で、検察側は「水谷被告はスマートフォンでTikTokの料理の動画を見ながら運転し、スクリーンショットを撮ろうとして、13秒ほど脇見をして事故を起こした」などと指摘しました。

一方、弁護側は、起訴内容について争わない姿勢を示しました。