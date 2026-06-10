中国の民間企業ランドスペース（LandSpace / 藍箭航天）は日本時間2026年6月9日、中国の酒泉衛星発射センターにある東風商業航天創新試験区から、「朱雀2号改良型（Zhuque-2E）」遥6ロケットを打ち上げ、搭載していた衛星2機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：朱雀2号改良型 遥6（Zhuque-2E Y6）

・ロケット：朱雀2号改良型（Zhuque-2E）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月9日 17時23分

・発射場：酒泉衛星発射センター 東風商業航天創新試験区（中国）

・ペイロード：千帆DTC 01星、中国移動02星

今回搭載されたのは、通信衛星コンステレーション「千帆（Qianfan / SpaceSail）」に関連するDTC実証衛星「千帆DTC 01星」と、中国の通信大手チャイナモバイル（中国移動）向けの「中国移動02星」です。

中国メディアなどによると、2機はいずれも「DTC（Direct-to-Cell）」と呼ばれる、衛星と携帯端末の直接通信に関する技術実証を目的とした試験衛星です。DTCは、低軌道衛星と対応するスマートフォンなどを直接つなぐ技術で、地上の通信網が届きにくい山間部や海上、災害時などでの通信手段として期待されています。

なお、中国メディアは今回の打ち上げについて、中国の民間商業宇宙企業が衛星インターネット関連の重要な打ち上げを担った事例として注目しています。

朱雀2号シリーズについて

朱雀2号は、ランドスペースが開発した液体酸素・液体メタンを推進剤とする2段式ロケットです。2023年7月の2回目の飛行で軌道投入を達成し、液体酸素・液体メタンを推進剤とするロケットとして、世界で初めて軌道投入に成功したことで知られています。

今回打ち上げられた「朱雀2号改良型（Zhuque-2E）」は、朱雀2号の能力を向上させた改良型です。第2段エンジンに「天鵲15A（TQ-15A）」を採用しているほか、ニオブ合金製の延長ノズルや共通隔壁タンク構造などが取り入れられています。

朱雀2号改良型は2024年11月の初飛行に成功し、2025年5月の打ち上げでは6機の衛星を軌道へ投入しました。2025年8月の打ち上げは第2段関連の不具合により失敗したものの、2026年5月の「朱雀2号改良型 遥5（Zhuque-2E Y5）」で約9か月ぶりの飛行に成功しました。今回の遥6は、それに続くミッションとなります。

関連画像・映像

【▲ 酒泉衛星発射センターの東風商業航天創新試験区から打ち上げられた朱雀2号改良型（Zhuque-2E）ロケット（Credit: LandSpace）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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