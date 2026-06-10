成田空港を楽しんでもらおうと、成田国際空港会社（ＮＡＡ）は今月３０日まで、空港内の駐車場を３時間無料で利用できるキャンペーンを行っている。

航空機を利用しない人にも、施設自体の魅力を知ってもらう狙いがある。

対象は第２旅客ターミナルに隣接する「Ｐ―２駐車場」。通常、最初の３時間半までは３０分ごとに２６０円（入場から３０分までは無料）だが、空港内の店舗で合計１０００円（税込み）以上の買い物をすれば、３時間まで無料となる。

航空機を利用しない来訪者も利用できる「保安検査前エリア」には、全国の人気店を集めた物販や飲食の店舗が計約１６０店あり、中には成田空港内でしか購入できないオリジナル商品も多数ある。

４月には、第１旅客ターミナルの展望デッキなどを改修した。離着陸する航空機を見ながら楽しめる足湯を備えたほか、子どもを遊ばせることができるスペースも強化した。アートを体験しながらリラックスできる「ＳＨＩＫＩＳＡＩ ＧＡＲＤＥＮ」もオープンするなど、人気スポットも誕生している。

三つの旅客ターミナル間の移動は、無料バスを利用できる。ＮＡＡの藤井直樹社長は「人が集まって楽しむことができる場所としての空港づくりを追求していく」と話した。